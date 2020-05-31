Підняв 100-кілограмову гантелю за 75 секунд: українець Новіков встановив світовий рекорд – відео
Український стронгмен Олексій Новіков встановив світовий рекорд. Новіков встановив світовий рекорд по підняттям гантелі на час.
За 75 секунд українець 11 разів вижав гантелю
Як повідомляє Федерація стронгмену України, за одну хвилину і вісім секунд Новіков підняв 100-кілограмову гантелю 11 разів.
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Новіков встановив світовий рекорд у вправі "дамбл".
Що таке дамбл? Завдання атлета двома руками підняти гантелю і закласти її на плече. Після цього атлет однією рукою виштовхує або витискає гантелю над головою до команди судді опустити.
Дивіться відео встановлення рекорду
Що відомо про Новікова?
- Український силач, володар чотирьох титулів "Найсильніша людина України".
- У 2017 році в Ірландії став переможцем турніру Giant Live, що давало право участі у змаганні "Найсильніша людина світу" у квітні-травні наступного року.
- На початку березня 2018 року став переможцем турніру Arnold Amateur World Championship, що проходив у Коламбусі (Огайо, США).
- 21 квітня у Києві встановив новий рекорд України "Йок пронесений на плечах, вагою 530 кг". Досягнення було зафіксоване у книзі рекордів України.
- Чотири рази здобував звання "Найсильніша людина України" (2016, 2017, 2018, 2019).
- У березні 2020 року зайняв 5 місце на турнірі Arnold Strongman Classic 2020.