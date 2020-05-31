Український стронгмен Олексій Новіков встановив світовий рекорд. Новіков встановив світовий рекорд по підняттям гантелі на час.

За 75 секунд українець 11 разів вижав гантелю

Як повідомляє Федерація стронгмену України, за одну хвилину і вісім секунд Новіков підняв 100-кілограмову гантелю 11 разів.

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Новіков встановив світовий рекорд у вправі "дамбл".

Що таке дамбл? Завдання атлета двома руками підняти гантелю і закласти її на плече. Після цього атлет однією рукою виштовхує або витискає гантелю над головою до команди судді опустити.

Дивіться відео встановлення рекорду

Що відомо про Новікова?