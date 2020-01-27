Підозрюваний у вбивстві журналіста саудівський принц може купити англійський клуб

Англійський футбольний клуб "Ньюкасл" можуть продати спадковому принцу Саудівської Аравії Мухаммеду ібн Салман Аль Сауду. Вартість угоди оцінюється у 340 мільйонів євро.

The Wall Street Journal повідомляє, що Суверенний фонд Саудівської Аравії Public Investment Fund (PIF) веде переговори з британським бізнесменом Майком Ешлі про покупку футбольного клубу.

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Суверенний фонд – це державний інвестиційний фонд, фінансові активи якого включають акції, облігації, майно, дорогоцінні метали та інші фінансові інструменти.

PIF, ключовий інвестиційний інструмент принца Мухаммеда ібн Салман Аль Сауда, може купити "Ньюкасл" разом з іншими інвесторами. Серед них британський фінансист Аманда Стейвлі.

Що відомо про Мухаммеда ібн Салман Аль Сауда? Він спадковий принц Саудівської Аравії, син короля Салмана, другий заступник прем'єр-міністра і міністр оборони. Його підозрюють у вбивстві саудівського журналіста Джамаля Хашоггі.

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У рамках угоди про купівлю "Ньюкасла" передбачається, що Стейвлі купить на кошти сімейного фонду 10% клубу, ще 10% купить група інвесторів на чолі з братами Девідом і Саймоном Рубінами, решта перейде до саудівців.

Обговорюється сума у 340 мільйонів фунтів (445 мільйонів доларів). При чому Майк Ешлі купив клуб у 2007 році за 134 мільйони фунтів. З 2008 року він заявляє про бажання продати клуб.

Угода може бути укладена через декілька днів або тижнів, але може і не відбутися, кажуть співрозмовники видання.

"Ньюкасл Юнайтед" виник у 1892 році в результаті злиття двох міських команд. Він чотири рази вигравав чемпіонат Англії, шість разів – Кубок Англії. У цьому сезоні "сороки" поки на 14-му місці з 20.

У яких європейських клубів власники з Близького Сходу?

У 2008 році Abu Dhabi United Group for Development and Investment купила футбольний клуб "Манчестер Сіті" у колишнього прем'єр-міністра Таїланду Таксіна Чинавата.

Угоду оцінювали у 200 мільйонів фунтів з урахуванням боргу. Власником клубу є шейх Мансур бін Заєд аль-Нахаян.

31 травня 2011 року фонд Qatar Sports Investments викупив 70% акцій "ПСЖ". У 2012-му QSI вже став одноосібним власником клубу, а за результатами всіх транзакцій клуб оцінили в приблизно 100 млн євро.

QSI очолює катарський бізнесмен Нассер Аль-Хелаїфі.