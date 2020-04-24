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Підручний – про квартиру від держави: Всі морозяться, хіба що Олімпіаду виграти – тоді буде

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Дмитро Підручний
Дмитро Підручний / НОК України

Капітан чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний розповів про ситуацію з отриманням квартири від держави.

Місцева влада Тернополя не хоче йти на контакт з чемпіоном світу з біатлону Дмитром Підручним у питанні отримання квартири від держави. Слова біатлоніста цитує Tribuna.com.

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Нічого не змінилося. Місцева влада не хоче йти на контакт в цьому питанні. Рік тому президент змінювався, Верховна Рада – нікому не було до цієї справи. Зараз теж проблема в країні – і хто ж почне з цього питання щось піднімати? "Розумієш, у нас коронавірус в країні", – і так поки немає ніякого прогресу, тільки все на словах.

Уже став чемпіоном світу, а всі просто морозяться. Хіба що Олімпіаду вигравати – тоді вже точно. Поки тільки слова і обіцянки. Місцева влада почне розповідати: "Ти розумієш, ти не зовсім тернопільський", – і всяку таку хрень,
– сказав Підручний.

10 березня 2019 року у шведському Естерсунді була переписана історія українського та світового біатлону. Дмитро Підручний став першим українським чемпіоном світу. Дмитро виграв гонку переслідування.

Що досяг Підручний після чемпіонату світу?

Дмитро став не тільки лідером української збірної, але й прикладом для наслідування для молодих біатлоністів. Підручний довів, що в біатлоні немає нічого неможливого.

У новому сезоні Дмитро тричі підіймався на подіум. На чемпіонаті Європи в Білорусі українець здобув бронзу в спринті та золото у змішаній естафеті.

7-го березня Підручний разом з партнерами по збірній України вдруге вписав своєї прізвище в історію та довів, що дива таки мають місця в біатлоні.

Збірна України здобула срібну медаль на Кубку світу в чеському Нове-Мєсто. Для чоловічої збірної України це перша медаль за 9 років.

До цього "синьо-жовті" здобули нагороду в естафеті 11 березня 2011 року. У російському Ханти-Мансійську "синьо-жовті" виграли бронзову медаль.

Загалом чоловіча збірна України з біатлону тільки чотири рази опинялася на подіумі Кубків світу.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Тернопіль Дмитро Підручний Новини біатлону
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