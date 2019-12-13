Підручний фінішував дев'ятим у спринтерській гонці на етапі Кубка світу з біатлону

Український біатлоніст Дмитро Підручний фінішував на дев'ятій позиції у чоловічій спринтерській гонці на етапі Кубка Світу в австрійському Хохфільцені.

Підручний здійснив один промах на першій стрільбі. І показав час 25:45,4. Це дозволило йому зайняти лише дев'яте місце. Відставання від переможця Йоханнеса Бьо склало 37,6. При цьому що норвежець під час другої стрільби теж здійснив один промах.

До слова: Валя Семеренко фінішувала в топ-10 спринтерської гонки на етапі Кубка світу з біатлону

Чисто відстрілявся інший українець Антон Дудченко. Однак він був дещо повільний на трасі +1:16,1 та лише 27-е місце. Однак він набрав перші залікові бали.

Окрім Йоханнеса Бьо, на подіум також піднялися француз Сімон Дестьо (0+1, +7,8) та росіянин Олександр Логінов (0+0, +14,6).

Щодо решти українців, то 60-й Артем Прима (2+1, +2:10,6), 68-й Руслан Ткаленко (1+2, +2:15,7) та 76-й Артем Тищенко (0+2, +2:34,6).