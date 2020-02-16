Підручний не захистив звання чемпіона світу з біатлону: результати гонки переслідування

В Антхольці (Італія) відбулася чоловіча гонка переслідування у рамках чемпіонату світу з біатлону. Українець Дмитро Підручний, який торік став чемпіоном у цій дисципліні, не зміг повторити досягнення. У 2020 році чемпіоном світу сенсаційно став француз Емільєн Жаклен.

Результати гонки

1. Емільєн Жаклен (Франція)

2. Йоганнес Бьо (Норвегія)

3. Олександр Логінов (Росія)

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24. Артем Прима (Україна)

30. Дмитро Підручний

41. Сергій Семенов

60. Антон Дудченко

До теми: Українки не зачепилися за нагороди в гонці переслідування

Боротьба за золото

Олександр Логінов та Кантен Фійон-Майє розпочали гонку першими, оскільки посіли перше та друге місце відповідно у спринті. Після першої стрільби Логінов зберіг лідерство, а на другу сходинку піднявся Мартен Фуркад.

Обидва зберегли лідерство за підсумками й другої стрільби. Третім біг француз Емільєн Жаклен. Понад 30 секунд лідерам програвав Йоганнес Бьо через 2 штрафні кола.

Росіянин Логінов з неймовірною швидкістю відстрілявся на першій "стійці" і зберіг лідерство. Жаклен теж стріляв влучно, тому вирвався на другу сходинку. Слідом за ним бігли Бьо та Фуркад.

Кульмінація гонки настала на 4-й стрільбі. Логінов пішов на штрафне коло через промах. Цим скористалися Бьо та Жаклен, які розіграли найвищі нагороди.

Норвежець Бьо сенсаційно програв французу і віддав золото. Що цікаво, торік Бьо також виграв срібну нагороду. Бронза дісталася Логінову.

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Як виступили українці

Найкраще з українців у гонці переслідування виступив Артем Прима. З трьома промахами Прима фінішував 24.

Дмитро Підручний, який у 2019 році сенсаційно виграв гонку переслідування, цього разу не зміг повторити досягнення.

Стартувавши 10-м, Дмитро вже на першому вогневому рубежу заробив 2 штрафні кола. Ще три промахи Підручний допустив на "стійці". Підручний посів 30-е місце.

Сергій Семенов пробіг 4 штрафні кола – 41 сходинка. Антон Дудченко теж пробіг 4 штрафні кола – 60-е місце.