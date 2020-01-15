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Підручний, Прима та Семенов побіжать спринт на етапі Кубка світу в Рупольдингу

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Дмитро Підручний

У четвер, 16 січня, в німецькому Рупольдингу п'ятий етап Кубка світу з біатлону продовжиться чоловічою спринтерською гонкою.

Україну в цій гонці будуть представляти одразу п'ятеро спортсменів.

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Стартовий склад українців на спринт в Рупольдінгу:

6. Дмитро Підручний
25. Артем Прима
39. Антон Дудченко
65. Сергій Семенов
103. Богдан Цимбал

Спорт24 писав, що 15 січня в Рупольдингу стартував 5 етап Кубка світу з біатлону. Жіночу спринтерську гонку виграла норвежка Тіріл Екгофф.

Українські біатлоністки не змогли поборотися за високі місця. Найкраще спринт провела Юлія Джима, яка до другої стрільби претендувала на потрапляння у топ-10. На жаль, Джима не закрила одну мішень і штрафне коло відкинуло її на 29-у позицію.

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Теги: Спорт Новини біатлону Артем Прима Дмитро Підручний Сергій Семенов
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