Підручний прокоментував свою феноменальну стрільбу на чемпіонаті світу з біатлону

Український біатлоніст Дмитро Підручний прокоментував результати сингл-міксту, в якому наша команда фінішувала 5-ю.

За його словами, він зробив ставку на чисту стрільбу. Слова Підручного цитує UA:Перший.

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"Чи все вдалося? Якби все вдалося, то було б не п’яте місце. Взагалі собою я задоволений, результат також непоганий: п’яте місце на чемпіонаті світу досить хороший, навіть сказав би чудовий результат. Звичайно, хотілося б медалі, і всі шанси були у нас, щоб зробити це. Але суперники були дуже сильні, це чемпіонат світу, всі виставили надпотужні склади. Боротися по трасі було важко, що в першій частині гонці, що в другій. Лідери дуже сильно бігли, практично на зубах за ними тримався", – розповів Підручний.

Налаштовувався на стрільбу, сьогодні перший раз в кар’єрі чотири нулі. Радий, що стрільба вдалася чітко і по швидкості досить непогано.

До слова, 16 березня на чемпіонаті світу відбудуться жіноча (14:15 за київським часом) і чоловіча естафети (17:30).

Раніше Спорт 24 писав, що Дмитро Підручний виграв золото чемпіонату світу. Українському біатлоністу не було рівних у гонці переслідування, яка завершилася у шведському Естерсунді.

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