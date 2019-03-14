Підручний прокоментував свою феноменальну стрільбу на чемпіонаті світу з біатлону

207 Читать новость на русском
Дмитро Підручний
Дмитро Підручний / Фото з відкритих джерел

Український біатлоніст Дмитро Підручний прокоментував результати сингл-міксту, в якому наша команда фінішувала 5-ю.

За його словами, він зробив ставку на чисту стрільбу. Слова Підручного цитує UA:Перший.

Читайте також: Підручний виборов для України 5-е місце у змішаній естафеті чемпіонату світу з біатлону

"Чи все вдалося? Якби все вдалося, то було б не п’яте місце. Взагалі собою я задоволений, результат також непоганий: п’яте місце на чемпіонаті світу досить хороший, навіть сказав би чудовий результат. Звичайно, хотілося б медалі, і всі шанси були у нас, щоб зробити це. Але суперники були дуже сильні, це чемпіонат світу, всі виставили надпотужні склади. Боротися по трасі було важко, що в першій частині гонці, що в другій. Лідери дуже сильно бігли, практично на зубах за ними тримався", – розповів Підручний.

Налаштовувався на стрільбу, сьогодні перший раз в кар’єрі чотири нулі. Радий, що стрільба вдалася чітко і по швидкості досить непогано.

До слова, 16 березня на чемпіонаті світу відбудуться жіноча (14:15 за київським часом) і чоловіча естафети (17:30).

Раніше Спорт 24 писав, що Дмитро Підручний виграв золото чемпіонату світу. Українському біатлоністу не було рівних у гонці переслідування, яка завершилася у шведському Естерсунді.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
"Холостяк 9 сезон": що відомо про учасниць романтичного шоу
сьогодні
3962
Теги: Новини Спорту Спорт Дмитро Підручний Новини біатлону
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Динамо – Челсі: онлайн матчу Ліги Європи
сьогодні 21:00 Динамо – Челсі: онлайн матчу Ліги Європи
838
Обов'язково виб'ю з Ломаченка все лайно ще й на прес-конференції, – Лопес
сьогодні 15:51 Обов'язково виб'ю з Ломаченка все лайно ще й на прес-конференції, – Лопес
402
В Англії футболіст виконав найгірший пенальті в історії: курйозне відео
сьогодні 14:42 В Англії футболіст виконав найгірший пенальті в історії: курйозне відео
2778
Потужна гра Леня допомогла "Атланті" перемогти "Мемфіс", Михайлюк нарешті зіграв за "Детройт"
сьогодні 13:13 Потужна гра Леня допомогла "Атланті" перемогти "Мемфіс", Михайлюк нарешті зіграв за "Детройт"
93
У США під час футбольного матчу стовб ледь не вбив арбітра та гравців: карколомне відео
сьогодні 12:10 У США під час футбольного матчу стовб ледь не вбив арбітра та гравців: карколомне відео
1484
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук