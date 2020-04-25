Підручний: Росія настільки знахабніла, що починає пожинати плоди своєї нахабності в спорті

Капітан чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний поділився своєю думкою про ситуацію з російським біатлоністом Олександром Логіновим, в номер якого увірвалася антидопінгова поліція під час чемпіонату світу-2020 в італійському Антхольці.

Тоді місцеві правоохоронні органи вилучили комп'ютер і ноутбук росіянина Олександра Логінова, який колись у кар'єрі відсиджував дискваліфікацію через вживання допінгу. Слова Підручного цитує Tribuna.com.

Читайте також Підручний – про квартиру від держави: Всі морозяться, хіба що Олімпіаду виграти – тоді буде

"Ситуація з Олександром Логиновим в Антхольці – це було вже занадто. Якщо ви хочете, щоб конкретно Логінов або будь-який інший спортсмен, якого ловили на допінгу, вже не виступали – поміняйте правила покарання за різні види допінгу. Але тиск під час змагань... У день перед стартом, в 6 ранку, до нього завалюються з автоматами карабінери, наставляють автомати, говорять не рухатися, і він сидить на ліжку, поки його обшукують. У день старту так не робиться. Якщо ми боремося за чистий спорт, то підійдіть в день відпочинку, коли йому не потрібно нікуди готуватися і займайтеся своєю справою", – розповів українець.

"Як на мене, це було занадто. Я не захищаю конкретно його або допінгістов – я теж проти цього. Але є правила, і ми повинні їх дотримуватися. Його дискваліфікували, він своє відсидів. Якщо він зараз виступає, то Логінов відбув своє покарання – що ви від нього хочете? Думаю, WADA його зараз гарненько перевіряє.

Росія настільки знахабніла, що починає пожинати плоди своєї нахабності навіть в спорті. Мова про анексії, війни, тонни брехні, фейки, які вона поширює. Міжнародна громадськість просто не витримує цього знущання, а гроші в Росії вже закінчуються, щоб платити і відмазатися,

– підсумував Дмитро Підручний.

У минулому сезоні Підручний посів 17 місце в загальному заліку Кубка світу. Володарем Великого кришталевого глобуса став норвежець Йоганнес Бьо.

На етапі Кубка світу в Нове-Мєсто Дмитро разом зі збірною України посів друге місце в класичній естафеті. Також Підручний завоював дві медалі на чемпіонаті Європи в Раубічах: бронзу в супер-спринті і золото в змішаній естафеті.

Залишайтеся вдома та слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram