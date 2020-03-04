Підручний розповів, які заходи вживають у збірній України через коронавірус
Капітан збірної України з біатлону Дмитро Підручний перед стартом 7 етапу Кубка світу в Нове-Мєсто (Чехія) розповів, які заходи вживають у команді через коронавірус.
Через те, що в Чехії уже зафіксовано 5 випадків зараження коронавірусом, організатори гонки прийняли рішення, що етап відбудеться без вболівальників.
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Підручний у коментарі "Суспільне Біатлон" розповів, що він розчарований, що етап пройде без глядачів.
За словами Дмитра, в Чехії збірна України завжди отримувала підтримку від рідних вболівальників.
"Це не дуже добре, новина не ощасливила. У Чехію багато наших уболівальників приїжджає. Дуже сильно відчувається їхня атмосфера. У цьому плані – це один із найкращих етапів Кубка світу. Дуже класно, коли багато людей приходять підтримати нас на трасі. Не доводилося ніколи виступати без глядачів взагалі, але й тут, я думаю, хтось та й прорветься на трасу. Десь та й будуть підганяти, просто не в такій кількості, як могло б бути", – сказав Підручний.
Окрім того, що етап відбудеться без глядачів, у Нове-Мєсто скасовані всі пресконференції, журналістам не можна підходити до спортсменів ближче, ніж на відстань 1,5 метра, команди будуть відокремлені від інших груп людей, а також обов'язкова санітарна обробка рук.
Підручний заявив, що в збірній України заведено завжди дезінфікувати руки.
Щодо загальних заходів я нічого поки не чув, але в нас у команді заведено завжди дезінфікувати руки. Кожен спортсмен має баночки з дезінфектором для рук, який ми беремо з собою в їдальню. Перед кожним прийомом їжі використовуємо. Думаю, все буде добре,
– резюмував Дмитро.
Етап Кубка світу в Нове-Мєсто триватиме з 5 до 8 березня.
Станом на 4 березня від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 3 198 людей. Загальна кількість інфікованих – 93 160 людей по всьому світу. Одужали понад 50 тисяч людей.
Профілактика коронавірусу: як вберегтися
ВООЗ радить керуватися стандартними рекомендаціями щодо запобігання поширенню інфекції:
- Регулярно мийте руки з милом;
- Закривайте ніс та рот, коли чхаєте;
- М'ясо, яйця та риба повинні термічно оброблятись;
- Мийте фрукти та овочі;
- Уникайте тісного контакту з будь-ким, хто проявляє симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель і чхання;
- Уникайте диких тварин та не відвідуйте ферми;