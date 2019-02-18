Підручний та Джима фінішували в топ-6 одиночної естафети на Кубку світу з біатлону

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Юлія Джима
Юлія Джима / Getty Images

Збірна України посіла шосте місце в одиночній змішаній естафеті, яка відбулася в Солт-Лейк-Сіті в рамках 8 етапу Кубка світу з біатлону.

Переможцем гонки стала італійська команда, представлена Лукасом Хофером і Доротеєю Вірер. Вони сумарно допустили 6 промахів на восьми вогневих рубежах і фінішували за 35 хвилин і 27,9 секунди.

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Другими стали австрійці, за яких бігли Сімон Едер і Ліза Тереза Хаузер, що відстали від лідерів на 22,9 секунди. Третьою закінчила гонку французька збірна Антонена Гігони і Жюлі Сімон.

У складі України виступили Юлія Джима та Дмитро Підручний. Українці зробили шість промахів та фінішували з відставанням від лідера на одну хвилину та 17,9 секунди.

Підручний з ідеальною стрільбою виграв перший етап. На другому етапі Джима взяла один додатковий патрон і передала естафету п'ятою з 20-секундним відставанням від лідера.

На третьому етапі стрільба у Підручного не пішла – Дмитро взяв три додаткові патрони, що привело до збільшення відставання від топ-3 до 30 секунд.

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На заключному етапі Джима допустила два промахи. Юлія на фінальне коло пішла з четвертим результатом, але до фінішу пропустила спортсменок з Німеччини і Норвегії.

1. Італія (0+6) 35:27,9
2. Австрія (0+2) +22,9
3. Франція (1+8) +50,2
4. Німеччина (0+6) +1:06,9
5. Норвегія (0+6) +1:07,4
6. Україна (0+6) +1:17,9

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Теги: Спорт Новини біатлону
Джерело: 24 Канал
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