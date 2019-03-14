Підручний виборов для України 5-е місце у змішаній естафеті чемпіонату світу з біатлону

Збірна Норвегії виграла змішану одиночну естафету чемпіонату світу з біатлону, який відбувається у шведському Естерсунді.

Йоганнес Бьо та Марте Ольсбу-Рейселанн на двох використали 6 додаткових патронів і зуміли випередити італійський дует Доротея Вірер/Лукас Хофер. Італійці програли норвежцям 13 секунд.

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Третє місце здобула шведська збірна в складі Себастьян Самуельссон/Ханна Еберг. Збірна України завершила гонку п'ятою, хоча мала шанси поборотися за золото.

Розпочинала гонку Анастасія Меркушина. 24-річна біатлоністка вдало подолала вогневі рубежі, відстрілявшись на нуль. Анастасія передала естафету Дмитру Підручному третьою, з відставанням менше, аніж секунда. Дмитро також чудово відпрацював на двох вогневих рубежах і передав естафету Меркушиній першим.

Анастасія, прийшовши четвертою на першу стрільбу, використала два додаткові патрони й перемістилася на 6 позицію. Анастасія відставала від Доротеї Вірер на 14 секунд. Друга стрільба також не вдалася українці. Анастасія тільки третім запасним патроном закрила останню мішень і передала естафету Підручному сьомою. Дмитро закрив усі 10 мішеней, але вже не зумів відіграти відставання й фінішував п'ятим.

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