Підручний виборов для України 5-е місце у змішаній естафеті чемпіонату світу з біатлону

135 Читать новость на русском
Дмитро Підручний
Дмитро Підручний

Збірна Норвегії виграла змішану одиночну естафету чемпіонату світу з біатлону, який відбувається у шведському Естерсунді.

Йоганнес Бьо та Марте Ольсбу-Рейселанн на двох використали 6 додаткових патронів і зуміли випередити італійський дует Доротея Вірер/Лукас Хофер. Італійці програли норвежцям 13 секунд.

Читайте також: Українська біатлоністка виграла золото у спринті на етапі Кубка світу IBU

Третє місце здобула шведська збірна в складі Себастьян Самуельссон/Ханна Еберг. Збірна України завершила гонку п'ятою, хоча мала шанси поборотися за золото.

Розпочинала гонку Анастасія Меркушина. 24-річна біатлоністка вдало подолала вогневі рубежі, відстрілявшись на нуль. Анастасія передала естафету Дмитру Підручному третьою, з відставанням менше, аніж секунда. Дмитро також чудово відпрацював на двох вогневих рубежах і передав естафету Меркушиній першим.

Анастасія, прийшовши четвертою на першу стрільбу, використала два додаткові патрони й перемістилася на 6 позицію. Анастасія відставала від Доротеї Вірер на 14 секунд. Друга стрільба також не вдалася українці. Анастасія тільки третім запасним патроном закрила останню мішень і передала естафету Підручному сьомою. Дмитро закрив усі 10 мішеней, але вже не зумів відіграти відставання й фінішував п'ятим.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
День святого Патрика: цікаві факти святкування в Ірландії
сьогодні
5185
Теги: Новини Спорту Дмитро Підручний Спорт Новини біатлону Анастасія Меркушина
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Динамо – Челсі: онлайн матчу Ліги Європи
сьогодні 19:28 Динамо – Челсі: онлайн матчу Ліги Європи
147
Обов'язково виб'ю з Ломаченка все лайно ще й на прес-конференції, – Лопес
сьогодні 15:51 Обов'язково виб'ю з Ломаченка все лайно ще й на прес-конференції, – Лопес
273
В Англії футболіст виконав найгірший пенальті в історії: курйозне відео
сьогодні 14:42 В Англії футболіст виконав найгірший пенальті в історії: курйозне відео
2348
Потужна гра Леня допомогла "Атланті" перемогти "Мемфіс", Михайлюк нарешті зіграв за "Детройт"
сьогодні 13:13 Потужна гра Леня допомогла "Атланті" перемогти "Мемфіс", Михайлюк нарешті зіграв за "Детройт"
86
У США під час футбольного матчу стовб ледь не вбив арбітра та гравців: карколомне відео
сьогодні 12:10 У США під час футбольного матчу стовб ледь не вбив арбітра та гравців: карколомне відео
1473
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук