Підручний відверто висловився про необхідність захищати Україну: відео

Капітан збірної України з біатлону Дмитро Підручний сказав, що готовий захищати країну, якщо виникне військово-політична конфліктна ситуація.

Про це він заявив у інтерв'ю Xsport.

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Ніколи про це не замислювався, але якщо виникне така ситуація, то піду захищати країну. Я приймав присягу, це моя країна, де живе моя сім'я. Навіть не думав про те, що можна кудись втекти,

– сказав Підручний.

Нещодавно Спорт 24 писав, що Дмитро Підручний розповів, чи пропонували йому змінити громадянство.

Дмитро Підручний на чемпіонаті світу в Естерсунді завоював золото в гонці переслідування, а в спринті посів четверте місце з відставанням від бронзової медалі в 0,3 секунди.

Підручний став першим українським переможцем чемпіонату світу з біатлону. До цього на світовій першості біатлоністи з України жодного разу не піднімалися на найвищу сходинку п'єдесталу.

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