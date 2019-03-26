Підручного нагородили в Україні: стала відома сума премії

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Дмитро Підручний
Дмитро Підручний / GETTY IMAGES

Лідер збірної України з біатлону Дмитро Підручний отримав премію за перемогу на чемпіонаті світу у шведському Естерсунді.

Підручний отримав премію від Тернопільської обласної державної адміністрації за перемогу в гонці переслідування.

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Сертифікат вручив голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна. Премія склала 100 тис. грн.


Фото: Віктор Мацікур

Крім того, Підручного нагородили званням "Гордість Тернопільщини" й вручиили сертифікат на суму 50 тис. грн персональної стипендії, яку він отримає протягом року.


Фото: Віктор Мацікур

Спорт 24 писав, що у понеділок, 26 березня, чоловіча та жіноча збірні України з біатлону повернулися до Києва після завершення останнього етапу Кубка світу. В аеропорту "Бориспіль" команду зустрічали безліч фанатів з квітами та плакатами.

Останній етап Кубка світу 2018/2019 в Холменколлені завершився 24 березня. Тепер біатлоністи будуть у відпустці.

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Теги: Новини Спорту Спорт Новини біатлону Дмитро Підручний
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