Підручного нагородили в Україні: стала відома сума премії
Лідер збірної України з біатлону Дмитро Підручний отримав премію за перемогу на чемпіонаті світу у шведському Естерсунді.
Підручний отримав премію від Тернопільської обласної державної адміністрації за перемогу в гонці переслідування.
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Сертифікат вручив голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна. Премія склала 100 тис. грн.
Фото: Віктор Мацікур
Крім того, Підручного нагородили званням "Гордість Тернопільщини" й вручиили сертифікат на суму 50 тис. грн персональної стипендії, яку він отримає протягом року.
Фото: Віктор Мацікур
Спорт 24 писав, що у понеділок, 26 березня, чоловіча та жіноча збірні України з біатлону повернулися до Києва після завершення останнього етапу Кубка світу. В аеропорту "Бориспіль" команду зустрічали безліч фанатів з квітами та плакатами.
Останній етап Кубка світу 2018/2019 в Холменколлені завершився 24 березня. Тепер біатлоністи будуть у відпустці.