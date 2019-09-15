Підсумки першого туру 4 сезону Української хокейної ліги – Парі-Матч: відео

14 та 15 вересня відбулися матчі першого туру четвертого сезону Української хокейної ліги – Парі-Матч. Перемоги вдалося здобути "Дніпру", "Кременчуку" та "Крижаним Вовкам".

Трилер в Дружківці

14 вересня відбувся матч-відкриття 4-го сезону Української хокейної ліги – Парі-Матч. У першому матчі в Дружківці на арені "Альтаїр" зустрілися "Донбас" і "Дніпро".

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Суперники не змогли визначити переможця в основний час, саме тому доля матчу вирішувалася в овертаймі. З перевагою в одну шайбу перемогу здобули херсонці. Ця гра запам'яталася вболівальникам безперервним прагненням обох команд до перемоги. Не можна не відзначити гру воротарів – Петрова і Горячевських.

В овертаймі сильнішими виявилися гості. За двадцять секунд до кінця додаткової п'ятихвилинки Сергій Дорофєєв закинув переможну шайбу в матчі. Підсумковий рахунок першої гри нового сезону чемпіонату – 4:5 на користь "Дніпра".

Донбас – Дніпро відеоогляд матчу

6:0 на користь "Кременчука" і тріумф "Льодяних Вовків"

На арені "Айсберг" зустрілися "Кременчук" і "Білий барс". У цій грі ініціатива йшла від "Кременчука". Вони стабільно в кожному періоді закидали в ворота суперника по 2 шайби. Першим хет-триком у чемпіонаті УХЛ – Парі-Матч відзначився нападник кременчужан Микола Кисельов.

Головний тренер "Білого Барса" зазначив, що для хлопців це перша гра сезону і вони незважаючи ні на що будуть забивати шайби в наступних іграх. Підсумковий рахунок гри 6:0 на користь ХК "Кременчук".

Кременчук – Білий Барс відеоогляд матчу

Тим часом в Києві на арені "Шалетт" завершилася ще одна гра сезону між "Крижаними Вовками" і МХК "Динамо". На арені було все: пристрасті, швидкість, комбінаційний хокей і голи. Дублем відзначився Микита Шабанов, який закинув шайби в ворота харків'ян в першому і в другому періоді. Гості ж у свою чергу заробили три видалення за перший період і не реалізували штрафний буліт, який виконував Михайло Геворкян.

Найрезультативнішим виявився третій період гри. Харків'яни зуміли відповісти результативним кидком Микити Муртіщева.

Після цього господарі майданчика зуміли скористатися більшістю і закинути п'яту шайбу в матчі, а за кілька хвилин до кінця зустрічі в шостий раз закинули у ворота Владислава Вязовова.

Фінальний рахунок 6:2 на користь "Льодяних Вовків".