Підтримали сов: ультрас "Динамо" пояснили, що вони кричали Тайсону у матчі з "Шахтарем"

Представник ультрас "Динамо" Олексій Декстер, який був присутній на матчі 14 туру УПЛ з "Шахтарем", висловив свою думку про расистський скандал, яким завершився поєдинок.

Декстер підтвердив, що під час матчу "Шахтар" – "Динамо" було наслідування звукам тварин.

Як це було: Расизм на матчі "Шахтар" – "Динамо": що сталося та як відреагували клуби і Тайсон

У нас є друзі зі всесвітньої організації захисту тварин, які розповіли нам про ситуацію з таким видом пташок, як північні п’ятнисті сови. Ми вирішили зробити акцію на підтримку цих сов. Не знаю, як можна не відрізнити звук сови від звука мавпи. Вони абсолютно різні,

– розповів Декстер в інтерв’ю передачі СПЕЦКОР.

Також в офіційній заяві фанати обіцяють "продовжити робити все можливе для залучення уваги суспільства до цієї проблеми".

21 листопада КДК УАФ може розглянути справу щодо расизму під час матчу "Шахтар" — "Динамо".

Що сталося у матчі "Шахтар" – "Динамо"

Вболівальники "Динамо" протягом матчу скандували нецензурні слова на адресу бразильців "Шахтаря". На 74-й хвилині Тайсон не стримався, і підійшов до сектору, де сиділи вболівальники гостей, вдарив м'ячем по трибунах і показав непристойний жест .

Згодом скандування на його адресу продовжилися, і арбітр прийняв рішення відвести команди з поля на три хвилини.

​Після паузи Тайсон був видалений з поля за непристойний жест вболівальникам "Динамо". Форвард "гірників" Дентіньйо спробував вступити в словесну перепалку з уболівальниками киян, але його заспокоїв капітан "Динамо" Віктор Циганков.