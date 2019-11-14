Підтримали сов: ультрас "Динамо" пояснили, що вони кричали Тайсону у матчі з "Шахтарем"
Представник ультрас "Динамо" Олексій Декстер, який був присутній на матчі 14 туру УПЛ з "Шахтарем", висловив свою думку про расистський скандал, яким завершився поєдинок.
Декстер підтвердив, що під час матчу "Шахтар" – "Динамо" було наслідування звукам тварин.
Як це було: Расизм на матчі "Шахтар" – "Динамо": що сталося та як відреагували клуби і Тайсон
У нас є друзі зі всесвітньої організації захисту тварин, які розповіли нам про ситуацію з таким видом пташок, як північні п’ятнисті сови. Ми вирішили зробити акцію на підтримку цих сов. Не знаю, як можна не відрізнити звук сови від звука мавпи. Вони абсолютно різні,
– розповів Декстер в інтерв’ю передачі СПЕЦКОР.
Також в офіційній заяві фанати обіцяють "продовжити робити все можливе для залучення уваги суспільства до цієї проблеми".
21 листопада КДК УАФ може розглянути справу щодо расизму під час матчу "Шахтар" — "Динамо".
Що сталося у матчі "Шахтар" – "Динамо"
Вболівальники "Динамо" протягом матчу скандували нецензурні слова на адресу бразильців "Шахтаря". На 74-й хвилині Тайсон не стримався, і підійшов до сектору, де сиділи вболівальники гостей, вдарив м'ячем по трибунах і показав непристойний жест.
Згодом скандування на його адресу продовжилися, і арбітр прийняв рішення відвести команди з поля на три хвилини.
Після паузи Тайсон був видалений з поля за непристойний жест вболівальникам "Динамо". Форвард "гірників" Дентіньйо спробував вступити в словесну перепалку з уболівальниками киян, але його заспокоїв капітан "Динамо" Віктор Циганков.
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