Пік форми Підручного на чемпіонаті світу був з точністю не на дні, а на секунди, – Юрай Санітра

129 Читать новость на русском
Юрій Санітра
Юрій Санітра / biathlon.com.ua

Старший тренер чоловічої збірної України з біатлону Юрай Санітра підбив підсумки сезону 2018/2019 для своєї команди.

Санітра спочатку не очікував, що хтось із його підопічних зможе взяти золото на чемпіонаті світу.

Читайте також: Хто такий Дмитро Підручний: біографія першого в історії України чемпіона світу з біатлону

"Сезон вдалий, класний, але дуже непростий. Після Олімпійських ігор, де у нас не вийшло виступити так, як ми хотіли, було потрібно зібратися і сконцентруватися на результаті в цьому сезоні. Календар був ускладнений етапами в Канаді і США і пізнім чемпіонатом світу. Тому довелося дуже серйозно продумати програму по стартам і зборам", – цитує слова Санітри biathlon.com.ua

На чемпіонаті світу пік форми Підручного вдалося підвести з точністю не на дні, а на секунди. До спринту і переслідування нам вдалося підготувати Діму на вищий рівень його можливостей. І всі його результати на чемпіонаті світу дуже класні, включаючи дві змішані естафети.

До слова, Санітра продовжить готувати чоловічу команду до Олімпіади в Пекіні, яка пройде в 2022 році.

Останній етап Кубка світу 2018/2019 в Холменколлені завершився 24 березня. Тепер біатлоністи вирушать додому і будуть знаходиться у відпустці.

Раніше Спорт 24 писав, що Дмитро Підручний виграв золото чемпіонату світу. Українському біатлоністу не було рівних у гонці переслідування, яка завершилася у шведському Естерсунді.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Український боксер здобув 13-ту поспіль дострокову перемогу на профі-ринзі: відео
сьогодні
2478
Теги: Спорт Новини Спорту Новини біатлону Дмитро Підручний
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Приємно, коли на тебе звертає увагу Роналду, – гравець збірної України Миколенко
сьогодні 10:55 Приємно, коли на тебе звертає увагу Роналду, – гравець збірної України Миколенко
140
Екс-партнер Вільї та ціль "Баварії": хто такі футболісти збірної Люксембургу
24 березня 16:30 Екс-партнер Вільї та ціль "Баварії": хто такі футболісти збірної Люксембургу
Михайло Гема 493
Американський боєць нищівним ударом нокаутував суперника, що той нічого не пам'ятає: відео
24 березня 14:36 Американський боєць нищівним ударом нокаутував суперника, що той нічого не пам'ятає: відео
2086
Усик отримав титул "Людина року – 2018": фото з нагородження
24 березня 11:24 Усик отримав титул "Людина року – 2018": фото з нагородження
436
Євро-2020: результати матчів та відео голів 23 березня
24 березня 11:03 Євро-2020: результати матчів та відео голів 23 березня
886
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук