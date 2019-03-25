Пік форми Підручного на чемпіонаті світу був з точністю не на дні, а на секунди, – Юрай Санітра

Старший тренер чоловічої збірної України з біатлону Юрай Санітра підбив підсумки сезону 2018/2019 для своєї команди.

Санітра спочатку не очікував, що хтось із його підопічних зможе взяти золото на чемпіонаті світу.

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"Сезон вдалий, класний, але дуже непростий. Після Олімпійських ігор, де у нас не вийшло виступити так, як ми хотіли, було потрібно зібратися і сконцентруватися на результаті в цьому сезоні. Календар був ускладнений етапами в Канаді і США і пізнім чемпіонатом світу. Тому довелося дуже серйозно продумати програму по стартам і зборам", – цитує слова Санітри biathlon.com.ua

На чемпіонаті світу пік форми Підручного вдалося підвести з точністю не на дні, а на секунди. До спринту і переслідування нам вдалося підготувати Діму на вищий рівень його можливостей. І всі його результати на чемпіонаті світу дуже класні, включаючи дві змішані естафети.

До слова, Санітра продовжить готувати чоловічу команду до Олімпіади в Пекіні, яка пройде в 2022 році.

Останній етап Кубка світу 2018/2019 в Холменколлені завершився 24 березня. Тепер біатлоністи вирушать додому і будуть знаходиться у відпустці.

Раніше Спорт 24 писав, що Дмитро Підручний виграв золото чемпіонату світу. Українському біатлоністу не було рівних у гонці переслідування, яка завершилася у шведському Естерсунді.

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