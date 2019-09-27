Пілот Формули-1 ледь не переїхав пташку на гран-прі Росії: відео
Фінський пілот Mercedes Валттері Боттас дивом зумів об'їхати пташку під час вільних заїздів на гран-прі Росії в Сочі.
В одному з поворотів птах вирішив переглянути заїзд Боттаса прямо з траси.
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Складно сказати, чи бачив фінський гонщик птаха. Однак Боттас зумів не наїхати на крилатого й уповільнений повтор це демонструє.
Кваліфікація гран-прі Росії відбудеться у суботу. Гонка пройде у неділю, 29-го вересня.
Останні три гонки у Формулі-1 виграла італійська команда Ferrari. На гран-прі Бельгії та Італії перемоги відсвяткував Шарль Леклер, а гонку в Сінгапурі у свій актив заніс Себастьян Феттель.
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