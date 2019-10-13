Пілота Ferrari Леклера оштрафували за аварію на гран-прі Японії: відео

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Шарль Леклер
Шарль Леклер / twitter.com/scuderiaferrari

Пілот Ferrari Шарль Леклер отримав покарання за підсумками гран-прі Японії. Стюарди гран Прі Японії розглянули обставини інциденту в другому повороті, де Шарль вибив з траси Макса Ферстаппена (Red Bull).

Стюарди визнали провину монегаска в аварії, після якої Ферстаппен вилетів з траси.

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До результату Леклера було додано 15 секунд: п'ять за інцидент з Максом і ще на десять секунд оштрафована команда за те, що не вимагала від гонщика раніше заїхати в бокси на пошкодженій машині.

Відео аварії Леклера з Ферстаппеном

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chaos at the start in Suzuka . #F1 #Formula1 #JapaneseGP

Допис, поширений FORMULA 1 (@f1)

Крім того, Леклер отримав два штрафні бали до суперліцензій, а Ferrari заплатить грошовий штраф у розмірі 25 тисяч євро.

У підсумковому протоколі Шарль опустився з шостого на сьоме місце. На шосте місце піднявся Даніель Ріккардо з Renault.

Гран-прі Японії виграв Валттері Боттас. А дубль для Mercedes на подіумі дозволив команді достроково виграти кубок конструкторів.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Формула-1 Ferrari Red Bull Макс Ферстаппен
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