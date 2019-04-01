Пілота Renault мало не вдарив електрострумом болід під час гран-прі Бахрейну

Пілот Renault Даніель Ріккардо на гран-прі Бахрейну зійшов за чотири кола до кінця перегонів. При цьому він міг постраждати від власного боліда.

Після перегонів виявилося, що команда попросила Ріккардо не торкатися автомобіля, щоб уникнути ризику ураження струмом, повідомляє motorsport.com.

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Після зупинки на вході у другий поворот через "проблеми з мотором", в машині загорівся червоний попереджувальний сигнал, що сповіщає про збої в роботі системи рекуперації енергії. Машина стала "небезпечною" в сенсі ризику отримання удару струмом. У Renault сказали Ріккардо вимкнути мотор і електричну систему і "вистрибнути з машини".

Саме через це пілот не закріпив кермо після того, як покинув болід. Він побоювався отримати удар струмом.

Варто додати, що Ріккардо зійшов двічі поспіль. Перед тим він не зумів закінчити перегони й на гран-прі Австралії.

“It was a very up and down weekend, a lot happened, and we will take some time to absorb everything and come back stronger.”

Daniel Ricciardo - #BahrainGP, Sunday

Full report https://t.co/96YO5XmjOA

#RSspirit pic.twitter.com/L1QMCAl6Er — Renault F1 Team (@RenaultF1Team) 31 березня 2019 р.

Гран-прі Бахрейну виграв Льюїс Хемілтон на Mercedes. Шарль Леклер на Ferrari через проблеми з болідом став лише третім.