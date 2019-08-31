Пілоти Ferrari виграли кваліфікацію гран-прі Бельгії
У Бельгії на знаменитій трасі "Спа-Франкоршам" відновився сезон Формули-1. Кваліфікацію гран-прі Бельгії у суботу, 31-го серпня, виграв Шарль Лейлер (Ferrari).
Час пілота італійської команди на колі склав 1:42.519. Його партнер по команді німець Себастьян Феттель програв 0.748 секунди й стартуватиме в гонці з другого місця.
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Лідер загального заліку британець Льюїс Хемілтон (Mercedes) продемонстрував третій результат. З четвертого місця стартуватиме його партнер по команді Валттері Боттас.
Зазначимо, що участь у кваліфікації взяв Кімі Ряйкконен. Його участь була під питанням через травму. Однак Кімі встиг відновитися й кваліфікувався у гонку на восьмому місці.
Гран-прі Бельгії відбудеться у неділю, 1-го вересня. Початок гонки – о 16:10.