Пілоти Ferrari виграли кваліфікацію гран-прі Бельгії

У Бельгії на знаменитій трасі "Спа-Франкоршам" відновився сезон Формули-1. Кваліфікацію гран-прі Бельгії у суботу, 31-го серпня, виграв Шарль Лейлер (Ferrari).

Час пілота італійської команди на колі склав 1:42.519. Його партнер по команді німець Себастьян Феттель програв 0.748 секунди й стартуватиме в гонці з другого місця.

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Лідер загального заліку британець Льюїс Хемілтон (Mercedes) продемонстрував третій результат. З четвертого місця стартуватиме його партнер по команді Валттері Боттас.

BREAKING: Ferrari's Charles Leclerc takes pole for Sunday's Belgian Grand Prix, ahead of Sebastian Vettel (P2) and Lewis Hamilton (P3) ️#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/bVqKaP7fWa — Formula 1 (@F1) 31 августа 2019 г.

Зазначимо, що участь у кваліфікації взяв Кімі Ряйкконен. Його участь була під питанням через травму. Однак Кімі встиг відновитися й кваліфікувався у гонку на восьмому місці.

CLASSIFICATION: END OF QUALIFYING



Confirmation of a third career pole position for Charles Leclerc!#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/D7AZ0ozypv — Formula 1 (@F1) 31 августа 2019 г.

Гран-прі Бельгії відбудеться у неділю, 1-го вересня. Початок гонки – о 16:10.