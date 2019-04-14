Пілоти Mercedes виграли гран-прі Китаю, Феттель лише третій

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Пілоти Mercedes виграли гран-прі Китаю, Феттель лише третій

На третьому етапі Формули-1 у Китаї пілоти Mercedes знову зайняли два перші місця на п'єдесталі. Переможцем гонки став Льюїс Хемілтон, а Валлтері Боттас фінішував другим. Себастьян Феттель на Ferrari закінчив перегони на третій позиції.

Пілоти стартували у такій послідовності, у якій у підсумку закінчили гонку. Найкраще розпочав Хемілтон, який одразу вирвався вперед. Феттель же не зумів нав’язати боротьбу Боттасу, так ще й уступив третю позицію Шарлю Леклеру. Але згодом монегаск отримав наказ пропустити Феттеля вперед.

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Ще на початку гонки сталася аварія – росіянин Данііл Кв’ят на Toro Rosso майже одночасно зіштовхнувся з двома гонщиками McLaren: спочатку не розминувся із Карлосом Сайнсом, а потім його понесло в Ландо Норріса. В останнього було пошкоджене переднє антикрило, а росіянина покарали за це штрафним проїздом через піт-лейн.

Четверту позицію Леклер програв у підсумку Максу Ферстаппену з Red Bull, коли пізніше за усіх відправився на піт-стоп.

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Загалом гонка пройшла у спокійному ритмі. Ніхто не міг нав’язати боротьбу лідерам з Mercedes. А Леклер так і не зумів наздогнати Ферстаппена у боротьбі за четверту позицію.

Mercedes у підсумку робить третій переможний дубль поспіль. Хемілтон же виграє свій 75-ий гран-прі.

Саме британець очолює загальний залік після третього гран-прі Формули-1 у 2019 році.

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Теги: Перегони Новини Спорту Спорт Формула-1
Джерело: 24 Канал
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