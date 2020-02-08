Пілоту гелікоптера Браянта не вистачило 12 секунд, щоб вийти із зони хмар – нові деталі
В ході оглядів уламків вертольота, на якому розбився легендарний гравець "Лейкерс" Кобі Браянт, не виявлено ознак відмови двигуна.
Падіння могло відбутися з тієї причини, що пілот Ара Зобаян втратив контроль над ситуацією через попадання в хмари, повідомляє ESPN.
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За заявою комісії, яка проводить розслідування катастрофи, пілот був близький до того, щоб покинути зону хмар. Пілот підняв повітряне судно на висоту 701 метр, опинившись всього в 30 метрах від верхівок хмар.
Однак пілот припинив підйом і почав швидкісний спуск, повернувши в ліву сторону, в результаті чого врізався в схил на швидкості понад 290 км/год.
Імовірно, враховуючи дані, пілоту не вистачило 12 секунд, щоб вийти із зони хмар.
Що відомо про смерть Кобі Браянта
- Кобі Браянт загинув у авіакатастрофі. Інцидент стався неподалік Лос-Анджелеса, а саме поблизу міста Калабасас уранці 26 січня за місцевим часом.
- Усі дев'ять осіб, які перебували на борту авіасудна, загинули. Серед них і його 13-річна донька Джіанна. Крім того, на борту перебувала її партнерка у баскетбольній команді Алісса Альтобеллі, її батько Джон (тренер із бейсболу) та мати Керрі. Не вижив і пілот гелікоптера.
- Катастрофа сталася на 25 хвилині польоту, перед цим на висоті 500 метрів з машиною втратили зв'язок.
- Згодом стало відомо, що вертоліт Sikorsky S-76 близько хвилини падав на високій швидкості, перш ніж розбитися.
- У день загибелі Браянта всі матчі розпочиналися із хвилини мовчання. Деякі баскетболісти не розігрували м'яч протягом 24 секунд. Саме під цим номером виступав Браянт за "Лейкерс".
- У останньому твіті Браянт привітав ЛеБрона Джеймса, який побив його рекорд у НБА. Сам ЛеБрон розплакався, коли дізнався про його загибель.
- Журнал Time присвятив обкладинку загиблому Кобі Браянту. А по всьому Лос-Анджелесу з'являються графіті на його честь.