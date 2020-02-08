Пілоту гелікоптера Браянта не вистачило 12 секунд, щоб вийти із зони хмар – нові деталі

В ході оглядів уламків вертольота, на якому розбився легендарний гравець "Лейкерс" Кобі Браянт, не виявлено ознак відмови двигуна.

Падіння могло відбутися з тієї причини, що пілот Ара Зобаян втратив контроль над ситуацією через попадання в хмари, повідомляє ESPN.

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За заявою комісії, яка проводить розслідування катастрофи, пілот був близький до того, щоб покинути зону хмар. Пілот підняв повітряне судно на висоту 701 метр, опинившись всього в 30 метрах від верхівок хмар.

Однак пілот припинив підйом і почав швидкісний спуск, повернувши в ліву сторону, в результаті чого врізався в схил на швидкості понад 290 км/год.

Імовірно, враховуючи дані, пілоту не вистачило 12 секунд, щоб вийти із зони хмар.

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