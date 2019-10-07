Після бою з Усиком про Спонга говоритимуть усі, він вибуховий і швидкий, – тренер Тайрона

Тренер Педро Діас, який готує Тайрона Спонга до бою з Олександром Усиком, стверджує, що нідерландець заявить про себе в поєдинку з українцем.

За словами Діаса, кожен знає кар'єру Усика. Він назвав українця екстраординарним боксером.

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Для мене він найкращий боксер світу, якщо ми говоримо про великих хлопців. Він чемпіон Олімпійських ігор, бився з відмінними суперниками. Це боксер, який виграв кубок Мохаммеда Алі в WBSS. Думаю, що він заслуховує найкращих компліментів,

– резюмував Діас.

На думку тренера, про Тайрона боксерська спільнота дізнається після поєдинку з Усиком.

Спонг був одним з кращих кікбоксерів в історії. Сильний боксер, з хорошим ударом. Неймовірно хоробрий боксер. Ніхто не знає його у світі боксу, але після бою з Усиком про нього говоритимуть усі,

– сказав Діас.

Він назвав Тайрона сильним, вибуховим та швидким боксером. "Він воїн. Вони побачать, яким він є у боксерському рингу. Спонг спарингував з серйозними боксерами. Ми всі побачимо в поєдинку з Усиком", – додав Педро Діас.

Відео інтерв'ю Педро Діаса

Усик і Спонг зустрінуться 12-го жовтня у Чикаго на Wintrust Arena . Для українського боксера це буде дебют у суперважкій вазі.

Детальну інформацію про Тайрона Спонга – читайте тут.