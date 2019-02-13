Після матчу МЮ – ПСЖ у Лізі чемпіонів УЄФА відкрила дисциплінарну справу проти двох клубів
Дисциплінарний комітет УЄФА розпочав розслідування після матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між "Манчестер Юнайтед" та "ПСЖ".
У вівторок, 12 лютого, французький ПСЖ на виїзді обіграв "Манчестер Юнайтед". Гості забили два голи з пасів колишнього гравця МЮ Анхеля ді Марії.
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Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, вболівальники МЮ звинувачуються в блокуванні сходових проходів і киданні сторонніх предметів.
Фанатам ПСЖ закидають використання піротехніки, киданні предметів, псування майна та порушенні громадського порядку і правил поведінки.
Справа буде розглянута 28 лютого.
Матч-відповідь між ПСЖ та МЮ відбудеться 6 квітня у Франції.
Джерело: 24 Канал
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