Після неймовірної розв'язки визначився передостанній півфіналіст плей-оф НХЛ: відео

"Сент-Луїс" на своєму льоду приймав "Даллас" в рамках 7-го матчу другого раунду плей-оф НХЛ, перемігши лише в другому овертаймі.

"Сент-Луїс" – "Даллас" 2:1 2ОТ (1 1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Читайте також: Польща претендує на проведення Чемпіонату світу з хокею, де зіграє збірна України

Гол Патріка Маруна на шостій хвилині другого овертайму сьомого поєдинку "Сент-Луїса" і "Далласа" приніс "Блюз" перемогу і путівку в фінал плей-офф Західної конференції. Командам знадобилося найбільше матчів для визначення найсильнішого.

В середині першого періоду Вінс Данн вивів "Блюзменів" вперед, а через півтори хвилини Матс Цуккареллі зрівняв шанси.

У передостанньому раунді на шляху до Кубка Стенлі, "Сент-Луїс" чекає протистояння з переможцем пари "Сан-Хосе" – "Колорадо", де перед вирішальним поєдинком, який відбудеться 8 травня, рахунок в серії рівний – 3:3.

Відеоогляд матчу Сент-Луїс – Даллас

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram