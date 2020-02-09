Після виграних матчів були депресняки, як так у футбол грати? Морозюк вилив правду про "Динамо"

Футболіст турецького клубу "Різеспор" Микола Морозюк розкритикував свою попередню команду київське "Динамо". В інтерв'ю ютуб-каналу "Трендець" Морозюк розповів про внутрішнє життя "Динамо".

Морозюк переконаний, що за стилем гри він не "динамівський" гравець. "Я це знав, відчував. Єдиний був період з Ребровим, коли я реально кайфував від футболу. Нас там критикували, "Шахтар" став чемпіоном після нашого чемпіонства", – сказав Микола.

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Морозюк вважає, що "Шахтар" найсильніший клуб України. "Потім довго нікого, потім "Динамо". І як зараз кажуть, "Зоря". Так, симпатична команда, Скрипник, мені подобається, як вони грають. У них більш цікава і організована гра, видно малюнок гри", – зазначив Морозюк.

"Динамо" – це спонтанщина, як що попало. Я знаю, знаю зсередини цю команду. Є хороші гравці, дуже хороша молодь, немає людей, які вміють працювати з нею. Я тільки говорю свою думку – це дорога в нікуди,

– заявив Морозюк.

Дружина футболіста Ірина Морозюк раніше заявляла, що "Динамо" "позбулося" Миколи. Як відомо, Морозюк взимку 2019-го переїхав у Туреччину на правах оренди, а згодом став гравцем "Різеспора" як вільний агент

Іра говорила, що мене сплавили. Та ніхто мене не сплавляв, у мене було три роки контракту. Скажу, чесно, я не хотів грати там. Такі депресняки були після виграних матчів. Як так у футбол можна грати? Не кожен може набратися сміливості і піти з цієї команди. Футбол – це кайф, гра. В першу чергу, гра. Не будеш як робот хе##чити, "ось ти біжиш за спину, то, то, то, як попало, спонтанщина". Ні, це вже все, це минуле,

– заявив Морозюк.

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За словами Морозюка, він спілкується з гравцями "Динамо" і разом з Денисом Гармашем не пропустив жодного товариського матчу киян. Як відомо, Гармаш виступає за "Різеспор" на правах оренди.

"Біда, 3:0 виграли у глухарів. Все, "Динамо" біжить, бл###. Куди біжить? Хто куди біжить? Ну, бл###, зіграйте з командою, яка вас розставить, куди ви будете бігти, бл###? Що бігти в сучасному футболі?

Грали з "Динамо" Брест. При всій повазі, вони зараз на зборах, вони давали грати, нібито "Динамо" Київ грає у футбол. Це не рівень. З "Легією", так, під навантаженнями. Але все одно під навантаженнями ти повинен пробувати грати у футбол, а там футбол взагалі не спостерігається", – резюмував Морозюк.

Відео інтерв'ю Морозюка