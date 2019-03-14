Питання відставки обговорювати не буду, – тренер "Динамо" Хацкевич

Головний тренер "Динамо" Олександр Хацкевич прокоментував розгромну поразку "біло-синіх" в домашніх стінах у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи проти "Челсі" (0:5).

За словами наставника, у матчі з "Челсі" не вдалося підібрати оптимальний склад, який міг би конкурувати з командою рівня Ліги чемпіонів.

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Складний вибір із складом команди. Поки ми грали з командами рівня Ліги Європи – все наче було непогано. Але тепер зіграли з командою Ліги чемпіонів – і все стало зрозуміло, бо різниця в класі очевидна. Дуже прикро за результат. Але хлопці розуміють, з ким грали. І я подякував їм за весь євротурнір. Питання відставки тут – з журналістами – я точно обговорювати не буду.

"З будь-якої поразки треба робити висновки. Але подивіться на результати Ліги чемпіонів. Команди топ-рівня показують іншим колективам, хто є хто", – заявив Хацкевич на післяматчевій прес-конференції.

До слова, цей результат є повторенням найбільших поразок "Динамо" в єврокубках.

Раніше кияни програвали з рахунком 5:0 на виїзді проти "Бенфіки" в 1992 році і "Ювентуса" в 2002 році. Також "Динамо" зазнало найбільшої поразки в єврокубках за сумою двох матчів (0:8).

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