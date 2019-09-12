Піца, паста і борщ: що їдять гравці збірної України, аби завжди бути у формі

За останні кілька років збірна України суттєво оновилася. Колишній капітан Андрій Шевченко знов повернувся до команди у ролі тренера. Гравці співають і навіть танцюють. Ну, а за раціоном футболістів вже три роки стежить спеціальна людина.

Любомир Тошич – шеф-кухар, який ретельно стежить за усім, що потрапляє на тарілки хлопців.

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Правило 1: Не вживати свинину

З появою Тошича у команді з раціону футболістів категорично прибрали свинину. Цей вид червоного м'яса насправді не є забороненим для спортсменів. Зокрема для тих, хто займається важкою атлетикою чи бодібілдингом, свинина може суттєво допомогти у наборі м'язової маси. Однак футболістам, у яких переважають кардіонавантаження, від її вживання справді варто утриматися.



З раціону футболістів категорично прибрали свинину

Правило 2: Ніяких трансжирів

Ще одне табу для гравців збірної України – це трансжири. Хоча навіть не так. Трансжири повинні стати табу для будь-кого, хто прагне здорового та якісного життя. Тут уся штука, як завжди у грошах. Якщо коротко, прагнучи замінити дороге вершкове масло, виробники створили його дешевий аналог, перетворюючи рідкий рослинний жир у твердий. Останній внаслідок цих махінацій і набуває усіх шкідливих рис трансжирів.

Вживання трансжирів може викликати:



• атеросклероз;

• хворобу Альцгеймера;

• пухлини;

• цироз печінки;

• захворювання легенів.

Картопля фрі, чипси, листкове тісто, пампушки, смажені пиріжки, кекси, здобна випічка, печиво із кремовою начинкою і чимало видів цукерок – усе це джерела трансжирів. Тож, гравці збірної України намагаються цього уникати.

Правило 3: Всьому своє місце

Загалом, окрім вище окреслених продуктів, футболістам можна їсти практично все. Навіть піцу, але її поява у раціоні повинна мати своє місце. Річ у тім, що меню гравців залежить від їхнього графіку та величини фізичних навантажень.

У день гри футболісти їдять не пізніше ніж за 5 – 6 годин до її початку. Їжа при цьому повинна бути легко засвоюваною. У такому випадку продукти готуються на пару або ж у духовці. Тошич робить акцент на білках: м'ясі, рибі або ж птиці. Також можна їсти вуглеводи, що легко засвоюються. Наприклад, паста. Головним її фанатом у таборі команди є Олександр Зінченко. Захисник "Манчестер Сіті" настільки полюбляє Карбонару, що готовий їсти її буквально кожен день.



Олександр Зінченко обожнює пасту Карбонару

А от після матчу гравцям потрібно швидко відновити енергію та сили. Тут згодяться не лише фрукти, а й згадана піца.

Правило 4: Найважливіше – сніданок

Щодо періоду тренувань, то тут вже на повну використовуються вуглеводи, які є головною складовою меню впродовж дня. Тошич переконаний, що найважливіший у раціоні сніданок. Натомість обід має бути легким, адже через деякий час друге тренування. І проводити його краще коли шлунок уже встигне перетравити обід.

Усі страви Тошич готує із помічниками, адже йому потрібно нагодувати приблизно 30 голодних чоловіків, включаючи й представників тренерського штабу. Андрія Шевченка після 10 років перебування в Італії, звісно, важко здивувати вишуканою кухнею, утім Тошич знає деякі секрети раціону головного тренера.



Любомир Тошич і його команда

Що полюбляють футболісти збірної

► Тренер Андрій Шевченко. Улюблена страва Шевченка – ризотто з білими грибами. Для приготування ризотто найчастіше використовується рис арборіо, який є не просто відмінним джерелом вуглеводів. Арборіо багатий на вітаміни В1, В5 та В9, а крім того він містить легкозасвоюваний крохмаль та корисні для організму людини амінокислоти. То ж ми тепер знаємо, одну із причин відмінного вигляду наставника національної збірної України.



Тренер Андрій Шевченко

► Форвард Євген Селезньов. А от задовольнити апетит, наприклад, форварда команди Євгена Селезньова достатньо просто. Нападник дуже полюбляє їсти звичайний домашній сир. Джерело якісного білка і при цьому не надто калорійне – цей буденний наїдок дійсно не зайвий ані у меню професійного спортсмена, ані у раціоні того, хто просто слідкує за своїм здоров'ям.



Форвард Євген Селезньов полюбляє домашній сир

Окрім продуктів, насичених білками та вуглеводами, у меню гравців Тошич вносить і традиційні страви, звичні для кожного українця. Зокрема й червоний борщ. Можливо, саме тому без проблем адаптувався у команді бразилець Марлос, який після переїзду до України дуже полюбив одну із головних наших національних страв.

Навчити футболістів показувати красиву гру не так вже й просто. Однак, мабуть, аж ніяк не легше завдання змусити їх дотримуватися спортивної дієти. Однак Любомиру Тошичу, схоже, з успіхом це вдається. Адже як полюбляє говорити сам хорватський шеф-кухар: "Тарілки порожні, а ворота суперників повні".