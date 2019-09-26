Південна Корея хоче вперше в історії відправити уболівальників на матч з КНДР в Пхеньян

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Вболівальники Південної Кореї
Вболівальники Південної Кореї / Фото з відкритих джерел

Влада Південної Кореї узгоджує з КНДР можливість відправки групи уболівальників на матч кваліфікації ЧС-2022, який пройде в Пхеньяні 15 жовтня.

Очікується, що матч-відповідь відбудеться 4 червня в Південній Кореї, повідомляє yna.co.kr.

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"Ми зв'язуємося з владою КНДР через різні канали з приводу нашого бажання відправити групу уболівальників на матч в Пхеньяні", – заявив представник уряду Південної Кореї.

Якщо дозвіл буде отримано, поїздка південнокорейської групи підтримки в КНДР стане першою подібною подією в історії.

Збірні КНДР і Південної Кореї виступають в одній групі другого раунду відбіркового турніру чемпіонату світу-2022 в Азіатській конфедерації футболу (AFC). Команда КНДР займає перше місце в таблиці групи, набравши в двох матчах 6 очок, друге місце займають південнокорейці, далі йдуть команди Туркменістану Лівану і Шрі-Ланки. У третій раунд проб’ються по дві найкращі команди з восьми груп.

Нагадаємо, що збірні КНДР і Південної Кореї вже були в одній групі у відбірковому турнірі до ЧС-2010. Тоді обидва матчі були зіграні на нейтральному полі – в Шанхаї.

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол КНДР Південна Корея Чемпіонат світу з футболу 2022
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