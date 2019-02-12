Південна Корея та КНДР планують подати спільну заявку на проведення Олімпіади-2032

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КНДР та Південна Корея можуть подати спільну заявку на Олімпіаду 2032
КНДР та Південна Корея можуть подати спільну заявку на Олімпіаду 2032 / Yahoo Movies UK

Південна Корея може подати спільну заявку на проведення Олімпійських ігор 2032 року з КНДР. Таким чином офіційний Сеул сподівається "змінити долю Корейського півострова".

За повідомленням The Guardian, офіційно оголошення про подачу спільної заявки обидві країни зроблять на зустрічі Міжнародного олімпійського комітету у швейцарській Лозанні у п'ятницю, 15 лютого.

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Південнокорейський олімпійський комітет обрав Сеул, що раніше приймав Ігри, в конкуренції з південним портовим містом Пусаном. При цьому поки невідомо, яке саме місто з КНДР зможе приймати ігри. Цілком ймовірно, що це буде Пхеньян, який має необхідну інфраструктуру.

Однак на самих Олімпійських іграх обидві Кореї не планують зупинятися. Президент Південної Кореї Мун Чже Ін, який виступає за взаємодію з режимом в Пхеньяні, також запропонував двом країнам взяти участь в спільному проведенні чемпіонату світу з футболу 2030 року. Країни також планують відправити спільні збірні команди на Олімпіаду 2020 року у Токіо.

Рішення про залучення Північної Кореї до участі в тендері показує тепліші дипломатичні відносини між сусідами через рік після того, як Північна Корея відправила спортсменів і офіційних осіб на зимові Олімпійські ігри в південнокорейське місто Пхьончхан.

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Теги: Спорт Південна Корея КНДР
Джерело: 24 Канал
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