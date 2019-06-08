Півфінал Ролан Гаррос за участі Новака Джоковича не можуть дограти вже другий день

Півфінальний матч Відкритого чемпіонату Франції Ролан Гаррос у Парижі між Новаком Джоковичем та Домініком Тімом знову перервано.

Поєдинок розпочався ще в п'ятницю, 7-го червня. Австрійський тенісист виграв перший сет, але програв другий.

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Через дощ матч зупинили за рахунку 1:1 по сетах і 3:1 на користь Тіма в третьому, а потім перенесли на суботу, хоча дощ скінчився.

Ведуча Eurosport Барбара Шетті в ефірі розповіла що Джокович поїхав зі стадіону ще до офіційного рішення, що матч буде перенесено.

У суботу поєдинок продовжився. Тім виграв третій сет, але поступився у четвертій партії. У вирішальному п'ятому сеті австрієць Тім перемагав 4:1, але поєдинок знову перервали через погодні умови.

На переможця пари Новак Джокович – Домінік Тім чекає 11-разовий чемпіон Ролан Гаррос Рафаель Надаль. Він свій матч виграв у Роджера Федерера.

Через несприятливі погодні умови на невизначений термін переноситься і фінал у жіночій сітці. У фіналі зіграють Ешлі Барті – Маркета Вондрусова.