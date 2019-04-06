Півфінали баскетбольної Суперліги Парі-Матч: що варто очікувати глядачам

4 Читать новость на русском
"Хімік" та "Дніпро" відкривають серію півфіналу
"Хімік" та "Дніпро" відкривають серію півфіналу / ФБУ

Вже 5 квітня стартують матчі півфіналу Суперліги Парі-Матч, де зійдуться "Запоріжжя" – "Київ-Баскет" та "Хімік" – "Дніпро". На цій стадії команди будуть грати до трьох перемог.

Якщо говорити про статистику очних протистоянь команд у регулярній частині чемпіонату, то тут ні у кого немає переваги. Сезон видався дуже рівним і непередбачуваним. "Запоріжжя" і "Київ-Баскет" по два рази обігравали один одного. Правда, робили це тільки вдома. І якщо у перших трьох зустрічах різниця у рахунку складала максимум 9 очок, то у четвертій кияни виграли 103:82.

Дивіться відео, як українець Лень увійшов в історію НБА, закинувши 1000-й триочковий "Атланти" в сезоні

У випадку з "Дніпром" і "Хіміком" все ще більше заплутано. Команди обігравали одна одну по разу і вдома та у гостях. Причому, в основному з мінімальною різницею у рахунку. Дніпряни, нагадаємо, чинні володарі Кубка України, цей трофей команда виграла третій раз поспіль. Так що можливість додати до цієї нагороді ще і медалі Суперліги Парі-Матч буде солідною мотивацією.

blog_ava
Зеленський vs Порошенко: хто завоює глядацьку аудиторію на дебатах?
сьогодні
4777
Теги: Спорт БК Київ-Баскет Баскетбол БК Дніпро БК Хімік БК Запоріжжя
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Ліверпуль" здолав "Саутгемптон" і повернув перше місце в АПЛ: відео
сьогодні 10:06 "Ліверпуль" здолав "Саутгемптон" і повернув перше місце в АПЛ: відео
206
Футболістів "Челсі" застали в нічному клубі, Барклі поїхав під ранок: фото
5 квітня 16:27 Футболістів "Челсі" застали в нічному клубі, Барклі поїхав під ранок: фото
190
НСК "Олімпійський": що відомо про стадіон, де можуть відбутись президентські дебати
5 квітня 12:31 НСК "Олімпійський": що відомо про стадіон, де можуть відбутись президентські дебати
838
Баскетболіст НБА курйозно впав з двометрової висоти після красивого данку: відео
5 квітня 12:38 Баскетболіст НБА курйозно впав з двометрової висоти після красивого данку: відео
755
Чемпіон світу Підручний вперше прокоментував зміну громадянства
5 квітня 09:12 Чемпіон світу Підручний вперше прокоментував зміну громадянства
2251
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук