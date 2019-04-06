Півфінали баскетбольної Суперліги Парі-Матч: що варто очікувати глядачам

Вже 5 квітня стартують матчі півфіналу Суперліги Парі-Матч, де зійдуться "Запоріжжя" – "Київ-Баскет" та "Хімік" – "Дніпро". На цій стадії команди будуть грати до трьох перемог.

Якщо говорити про статистику очних протистоянь команд у регулярній частині чемпіонату, то тут ні у кого немає переваги. Сезон видався дуже рівним і непередбачуваним. "Запоріжжя" і "Київ-Баскет" по два рази обігравали один одного. Правда, робили це тільки вдома. І якщо у перших трьох зустрічах різниця у рахунку складала максимум 9 очок, то у четвертій кияни виграли 103:82.

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У випадку з "Дніпром" і "Хіміком" все ще більше заплутано. Команди обігравали одна одну по разу і вдома та у гостях. Причому, в основному з мінімальною різницею у рахунку. Дніпряни, нагадаємо, чинні володарі Кубка України, цей трофей команда виграла третій раз поспіль. Так що можливість додати до цієї нагороді ще і медалі Суперліги Парі-Матч буде солідною мотивацією.