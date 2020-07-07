Півзахисник Окампос став у ворота та врятував драматичну перемогу для "Севільї": відео
Півзахисник іспанської "Севільї" Лукас Окампос не тільки відзначився голом у матчі, а ще й встиг змінити позицію протягом поєдинку. Гравець вимушено став у рамку воріт, йому навіть вдалось парирувати небезпечний удар суперника та принести перемогу команді.
У рамках 34 туру Ла Ліги "Севілья" зустрічалась із "Ейбаром", пише 24 канал.
Читайте також: "Барселона" перервали серію невдач, потопивши "Вільярреал": шедеври Суареса і Грізманна – відео
Змінив позицію
Команди активно розпочали поєдинок. Але у першому таймі атаки футболістів не втілились у відкритий рахунок на табло.
Вже після перерви господарям вдалось вийти вперед у рахунку. На 55-й хвилині Банега виконав класну діагональ на Наваса, той обіграв захисників перед штрафним майданчиком і вирізав подачу на лівий край, а Окампос у стрибку спрямував м'яч у протихід Дмітровічу – 1:0.
Згодом голкіпер "Севільї" Вацлік отримав травму коліна при зіткненні з Кіко. Замін вже не було, тому автору єдиного голу Окампосу довелося ставати у рамку воріт.
Гості заробили кутовий, після подачі з якого стався удар Дмітровіча – Окампос відбив, а добивання винесли з лінії захисники "Севільї".
Результативний удар Окампоса став першим і останнім у зустрічі – 1:0.
Огляд матчу Севілья – Ейбар