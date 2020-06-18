Півзахисник луганської "Зорі" Богдан Лєднєв за рішенням КДК отримав ще один матч дискваліфіцікації. Причиною цього стали махінації із картками.

"Обнулення" карток у матчі 25 туру УПЛ із Колосом не залишились непоміченими, повідомляє Sport Arena.

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Додаткова дискваліфікація

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ вважає, що Лєднєв навмисне заробив попередження, яке стало для нього восьмим у сезоні, а це означає пропуск одного матчу. Цим поєдинком стала зустріч у 26 турі чемпіонату України з київським "Динамо", в якому участь гравця, орендованого "Зорею" у киян, було малоймовірним.

Лєднєв вже пропустив обидва матчі цього сезону проти "Динамо" за домовленістю між клубами.

Головний наставник "Зорі" Віктор Скрипник підтвердив, що не розраховував на футболіста у матчі із киянами через таку домовленість.

Сам півзахисник виправдовується. За його словами, він гадки не мав скільки жовтих карток у його активі перед матчем із "Колосом". Лєднєв сказав, що діяв із футбольних принципів та правил, не давши супернику здійснити швидку атаку на його ворота.

Додамо, що жовту картку футболіст "Зорі" отримав за спробу завадити виконати штрафний удар "Колосу" на половині поля луганчан.

Хавбек "Зорі" пропустить поєдинок 27 туру УПЛ проти чернігівської "Десни".

Також за серйозне порушення правил у матчі із "Динамо" дискваліфікацію на три поєдинки отримав Цвек.