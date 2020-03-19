Півзахисник "Челсі" Пулішич хотів похизуватись технікою перед фанатами, але впав – кумедне відео
Хавбек лондонського "Челсі" Крістіан Пулішич хотів здивувати вболівальників своєю технікою та тим, що під час карантину далі продовжує тренуватись. Але щось пішло не за планом футболіста і той впав.
Футболіст вирішив записати відеоролик для своїх фанатів у твіттері, як він технічно жонглює м’ячем, але щось пішло не так, тепер в соцмережах сміються над хавбеком "синіх".
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21-річний американець кілька разів підбив м'яч, після чого наступив на нього та впав на газон. Інтернетом швидко розлетілось це відео.
Кумедний момент дивіться відео:
Додамо, Пулішич перейшов у Челсі взимку 2019 року за 64 мільйони євро, але до літа того ж року на правах оренди дограв за німецьку "Боруссію". Пулішич став третім найдорожчим придбанням "аристократів" в історії клубу.
У цьому сезоні футболіст зіграв 22 матчі та забив шість голів.
- У 2016 році у віці 17 років дебютував в офіційних матчах у складі національної збірної США. Провів у формі головної команди країни 31 матч, забивши 13 голів.
- У складі збірної був учасником розіграшу Кубка Америки 2016 року у США.
Раніше новачок каталонської "Барселони" Мартін Брейтвейт кілька разів не зміг виконати трюк з м’ячем під час офіційної презентації в клубі.