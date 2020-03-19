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Півзахисник "Челсі" Пулішич хотів похизуватись технікою перед фанатами, але впав – кумедне відео

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Крістіан Пулішич / weaintgotnohistory.sbnation.com

Хавбек лондонського "Челсі" Крістіан Пулішич хотів здивувати вболівальників своєю технікою та тим, що під час карантину далі продовжує тренуватись. Але щось пішло не за планом футболіста і той впав.

Футболіст вирішив записати відеоролик для своїх фанатів у твіттері, як він технічно жонглює м’ячем, але щось пішло не так, тепер в соцмережах сміються над хавбеком "синіх".

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21-річний американець кілька разів підбив м'яч, після чого наступив на нього та впав на газон. Інтернетом швидко розлетілось це відео.

Кумедний момент дивіться відео:

Додамо, Пулішич перейшов у Челсі взимку 2019 року за 64 мільйони євро, але до літа того ж року на правах оренди дограв за німецьку "Боруссію". Пулішич став третім найдорожчим придбанням "аристократів" в історії клубу.

У цьому сезоні футболіст зіграв 22 матчі та забив шість голів.

  • У 2016 році у віці 17 років дебютував в офіційних матчах у складі національної збірної США. Провів у формі головної команди країни 31 матч, забивши 13 голів.
  • У складі збірної був учасником розіграшу Кубка Америки 2016 року у США.

Раніше новачок каталонської "Барселони" Мартін Брейтвейт кілька разів не зміг виконати трюк з м’ячем під час офіційної презентації в клубі.

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Автор: Софія Кулай
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол
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