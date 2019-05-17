У поєдинку чемпіонату U-21 проти "Ворскли" (1:1) 21-річний півзахисник "Динамо" Міккель Дуелунд відзначився голом зі штрафного.

На 59-й хвилині 21-річний датчанин прямим ударом зі штрафного забив перший гол у матчі.

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Міккель продовжує відновлення після травми. Для нього це другий матч в складі команди U-21 поспіль. І в другому поспіль він забив гол.

Всього за першу команду "Динамо" футболіст провів 10 матчів, забив 1 гол і зробив 1 асист.

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