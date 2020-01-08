Півзахисник "Ліверпуля" Садьо Мане став найкращим гравцем Африки

Конфедерації африканського футболу (CAF) роздала нагороди за підсумками 2019 року.

Найкращим гравцем континенту визнали півзахисника "Ліверпуля" та збірної Сенегалу Садьо Мане.

Найкращою командою назвали збірну Алжиру. Саме вони стали переможцями Кубка африканських націй у 2019 році, обігравши у фіналі Сенегал. Найкраща жіноча збірна в Камеруну.

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Найкращий гол забив Ріяд Марез. Півзахисник відзначився у матчі Алжира проти Нігерії зі штрафного.

things that make a goal special



Difficulty

Execution

Importance#RiyadMahrez's free kick strike in the #TotalAFCON semi-finals was otherworldly #CAFAwards2019 pic.twitter.com/euLrXHx0FY — #CAFAwards2019 (@CAF_Online) January 7, 2020

Найкращим тренером назвали Джамель Бельмаді, який тренує Алжир.

Збірна року: Онана, Хакімі, Кулібалі, Матіп, Орье, Марез, Гуйє, Зіеш, Мане, Салах, Обамеянг

Найкращим молодим гравцем визнали марокканця Ашрафа Хакімі, який виступає за дортмундську "Боруссію".

Найкращою футболісткою назвали Асісат Ламіна Ошоалу з Нігерії. Найкращою тренеркою – Дезіре Елліс з Південно-Африканської Республіки.