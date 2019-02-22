Півзахисник "Олімпіакоса" розніс огорожу в мікст-зоні на НСК "Олімпійський": фото
Півзахисник "Олімпіакоса" Даніел Поденсе зніс огорожу в мікст-зоні НСК "Олімпійський" після програшу його команди в 1/16 фіналу Ліги Європи проти київського "Динамо".
Португалець штовхнув ногою огорожу і покинув мікст-зону, пише Tribuna.com.
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Гравець "Олімпіакоса" розніс огорожу на НСК "Олімпійський"
Спорт 24 писав, що "Динамо" в 1/16 фіналу Ліги Європа вдома приймало грецький "Олімпіакос". Кияни зуміли здобути мінімальну перемогу та пройти у наступний раунд.
Інша українська команда – "Шахтар" – завершила свій виступ у Лізі Європи на стадії 1/16 фіналу. "Гірники" на виїзді розгромно програли німецькому "Айнтрахту".
Джерело: 24 Канал
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