Півзахисник "Шахтаря" Коваленко потрапив у символічну збірну від Transfermarkt

Видання Transfermarkt опублікувало символічну збірну молодих гравців (до 23 років), в яких влітку закінчується контракт. Серед них і півзахисник донецького "Шахтаря" Віктор Коваленко.

Видання оцінило Віктора Коваленка у 6 мільйонів євро. Тож гравець посів місце атакувального півзахисника у символічній збірній Transfermarkt.

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Найдорожчим молодим гравцем, в якого закінчується контракт з клубом, є центральний захисник Маланг Сарр з "Ніцци". 21-літній француз оцінений у 18 мільйонів євро. Тахіт Чонг з молодіжної команди "Манчестер Юнайтед" коштує 7 мільйонів євро.



Символічна збірна гравців до 23 років, які влітку стануть вільними агентами (ілюстрація: Transfermarkt)

Нагадаємо, 30 червня 2020 року у Віктора Коваленка закінчується контракт із донецьким "Шахтарем". Після цієї дати футболіст може перейти у будь-який клуб, який забажає. Він вже зараз (за шість місяців до закінчення контракту) може підписати попередню угоду з новим клубом, до якого приєднається вже 1 липня.

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Однак цілком ймовірно, що Віктор Коваленко продовжить угоду з "Шахтарем". У цьому сезоні півзахисник зіграв у 18 матчах за "гірників", в яких забив один гол та віддав одну результативну передачу.