Півзахисник "Шахтаря" Тайсон потрапив у команду тижня FIFA 19
Півзахисник донецького "Шахтаря" Тайсон у матчі проти "Львова" віддав три результативні паси. Такі дії капітана "гірників" не залишилися поза увагою розробників футбольного симулятора FIFA 19.
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У збірній тижня від FIFA 19 Тайсон потрапив у запас. Розробники гри виставили півзахиснику рейтинг 84, що є найкращим серед тих, хто не потрапив до символічної основи.
Варто додати, що Тайсон – не перший гравець "Шахтаря", хто потрапляв у символічну збірну тижня від FIFA 19. Раніше розробники гри відзначали голкіпера збірної України Андрія Пятова. Щодо українських футболістів, що у переліку були Андрій Ярмоленко, Руслан Маліновський, Роман Яремчук та Євген Шахов.
Джерело: 24 канал
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