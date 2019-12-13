Півзахисник загребського "Динамо" забив найкращий гол тижня в Лізі чемпіонів: відео

УЄФА визначила найкращий гол тижня, який було забито у шостому турі групового етапу Ліги чемпіонів. Ним став удар півзахисника загребського "Динамо" Дані Ольмо.

Ольмо відзначився у ворота "Манчестер Сіті" вже на 10-й хвилині, в дотик замкнувся пас від Кадзьора. Однак це не допомогло "Динамо" уникнути домашньої поразки. Хет-трик у матчі оформив Жезус (який став найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів), а ще один гол забив Фоден. Хорватський клуб у підсумку зайняв четверте місце в групі.

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Відео голу Дані Ольмо, який визнали найкращим на тижні в Лізі чемпіонів

Варто відзначити, що Ольмо у голосуванні випередив удари гравця "Ліверпуля" Салаха у ворота "Зальцбурга", Аура з "Ліона" у ворота "РБ Лейпциг" та точний удар захисника "Атлетіко" Феліпе у ворота "Локомотива.