Півзахисник збірної України претендує на звання "Гравець року" в Бельгії
Професійна футбольна ліга Бельгії оголосила кандидатів на звання найкращого гравця року. Організатори назвали трьох головних претендентів на почесний приз.
Серед номінантів опинився півзахисник "Генка" і збірної України Руслан Маліновський, повідомляє Sporza.be.
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Також в трійку номінантів потрапили Ханс Ванаку ("Брюгге") і Алехандро Посуело (екс-гравець "Генка", перейшов в "Торонто").
Переможці будуть оголошені 6 травня на гала-концерті в честь завершення "Jupiler Pro League" сезону 2018/19.
У поточному сезоні Руслан Маліновський зіграв 28 матчів в лізі Жюпілер, в яких забив 9 голів і віддав 9 асистів. "Генк" Маліновського лідирує в чемпіонаті і має відмінні шанси завоювати золоті медалі турніру.
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