Півзахисник збірної України Шахов перейшов в італійський клуб

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Євген Шахов перейшов у "Лечче"
Євген Шахов перейшов у "Лечче" / uslecce.it

Італійський "Лечче" оголосив про підписання угоди з українським півзахисником Євгеном Шаховим. Контракт розрахований на два роки з можливість продовження на ще один рік.

Шахов дістався "Лечче" безкоштовно. В українця закінчився контракт з грецьким ПАОК, тож він прокинув клуб як вільний агент. При цьому що з цим клубом півзахисник у минулому сезоні оформив "золотий дубль" – виграв чемпіонат (вперше за 34 роки) та кубок Греції.

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"Лечче" ж цей сезон розпочне у Серії A. Тож українець отримав змогу зіграти в одному з найсильніших чемпіонатів світу

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Трансфери
Джерело: 24 канал
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