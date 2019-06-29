Півзахисник збірної України Шахов перейшов в італійський клуб
Італійський "Лечче" оголосив про підписання угоди з українським півзахисником Євгеном Шаховим. Контракт розрахований на два роки з можливість продовження на ще один рік.
Шахов дістався "Лечче" безкоштовно. В українця закінчився контракт з грецьким ПАОК, тож він прокинув клуб як вільний агент. При цьому що з цим клубом півзахисник у минулому сезоні оформив "золотий дубль" – виграв чемпіонат (вперше за 34 роки) та кубок Греції.
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"Лечче" ж цей сезон розпочне у Серії A. Тож українець отримав змогу зіграти в одному з найсильніших чемпіонатів світу
Джерело: 24 канал
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