Півзахисник збірної України Степаненко поскаржився, що його діти не розуміють української мови

Півзахисник Тарас Степаненко народився у Донецькій області. Свою професійну кар’єру розпочинав у Запоріжжі. Лише після цього перебрався до "Шахтаря". Зараз його сім’я живе в Києві. Однак діти Тараса Степаненка мають проблему з українською мовою.

За словами футболіста, його діти не розуміють українську мову. Однак він намагається їх навчати. Про це сам Степаненко зізнався в інтерв’ю youtube-каналу ОТДУШИВДУШУ.

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Я був на мультфільмі "Король лев". Єдине, що робив – це перекладав дітям з української на російську мову. В нас російськомовна родина. Тому я дружині сказав, щоб всі репетитори, які до нас приходять, щоб вони розмовляли з дітьми українською мовою. Мене виховали у російськомовній родині, в школі все було російськомовне, в університеті. Тому так склалося. Розумію українську мову, можу розмовляти. Не так, щоб "мова лилася". А діти не розуміють. Приходить час школи, і я наполягаю, щоб вони читали та розмовляли українською мовою,

– розповів Тарас Степаненко.

Нагадаємо, у Тараса Степаненка троє синів. Ярослав народився у 2013 році, Святослав – у 2015 році, а наймолодший Мирон – у 2017 році.

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