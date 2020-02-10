Півзахисник збірної України зіграв перший матч за європейський клуб вперше за 3,5 місяці

Півзахисник шотландського "Селтіка" Мар'ян Швед зіграв перший матч за "Селтік" у 2020 році.

До цього Швед не грав за команду 3,5 місяці. Востаннє він виходив на поле у футболці шотландського клубу 19 жовтня 2019 року вийшовши на заміну у матчі проти "Росс Каунті". На той час команда вигравала 6:0, а Швед зіграв лише 15 хвилин.

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Ще менше часу українець отримав у матчі Кубка Шотландії проти "Клайда" на виїзді – лише 5 хвилин. "Селтік" на той час вигравав 2:0, а після виходу Шведа забив ще один гол та пройшов у наступний раунд турніру. У чвертьфіналі команда зіграє проти "Сент-Джонстона".