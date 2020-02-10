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Півзахисник збірної України зіграв перший матч за європейський клуб вперше за 3,5 місяці

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Мар'ян Швед / celticfc.net

Півзахисник шотландського "Селтіка" Мар'ян Швед зіграв перший матч за "Селтік" у 2020 році.

До цього Швед не грав за команду 3,5 місяці. Востаннє він виходив на поле у футболці шотландського клубу 19 жовтня 2019 року вийшовши на заміну у матчі проти "Росс Каунті". На той час команда вигравала 6:0, а Швед зіграв лише 15 хвилин. 

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Ще менше часу українець отримав у матчі Кубка Шотландії проти "Клайда" на виїзді – лише 5 хвилин. "Селтік" на той час вигравав 2:0, а після виходу Шведа забив ще один гол та пройшов у наступний раунд турніру. У чвертьфіналі команда зіграє проти "Сент-Джонстона".

  • Мар'ян Швед перейшов у "Селтік" на початку 2020 року. Шотландський клуб викупив його контракт у "Карпат", але залишив в оренді у львівському клубі до літа. Хоча вже у травні Швед відправився в Шотландію.
  • У матчах кваліфікації Ліги чемпіонів Швед відзначився забитим голом у ворота естонської команди "Німме Калью". Однак на матчі чемпіонату не потрапляв навіть в заявку.
  • Єдина гра у чемпіонаті – вже згаданий матч проти "Росс Каунті" 19 жовтня.
  • Попри це, Швед отримав виклик до національної збірної на матчі в листопаді. І вийшов на гру проти Естонії.
  • Головний тренер "Селтіка" Ніл Леннон заявив, що у Шведа проблеми через те, що він погано знає англійську та не може комунікувати з партнерами. Відтак він не може виконувати всі завдання тренера.
  • "Селтік" виключив Шведа із заявки на матчі Ліги Європи в цьому сезоні.
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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Мар'ян Швед
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