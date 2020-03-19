Гравець "Зорі" продемонстрував чудову техніку з туалетним папером в популярному челенджі: відео
Зірки спорту виступили з закликом, щоб люди залишалися вдома під час карантину. На популярному челенджі "Залишайся вдома" вони набивають туалетний папір.
Не залишилися осторонь цього і українські футболісти. Першим це зробив воротар "Динамо" Георгій Бущан. Саме він передав виклик журналісту Ігорю Циганику, який, своєю чергою – півзахиснику луганської "Зорі" Богдану Лєднєву.
До слова Як зірки футболу приєдналися до челенджу "Залишайся вдома", набиваючи туалетний папір: відео
Богдан Лєднєв продемонстрував, що в нього не лише прекрасний дальній удар (у гравця 11 голів в чемпіонаті та третє місце в списку бомбардирів). Він зняв відео, де він набиває туалетний папір. При цьому робить це сидячи.
Варто відзначити, що в руках у Лєднєва український переклад книги відомого спортивного журналіста та футбольного експерта Ґільєма Балаґе "Мессі". В цій же серії є і книга цього автора про Роналду.
До слова Залишайтеся вдома й читайте: "Наш Формат" відкрив вільний доступ до електронних книг
Сам же Лєднєв передав виклик іншим футболістам – партнеру по "Зорі" Максиму Луньову, півзахиснику "Динамо" Миколі Шапаренку та захиснику "Карпат" Владиславу Дубінчаку.
- Гравці "Динамо" звернулися до вболівальників, щоб вони залишалися вдома під час карантину в Україні.
- Хоча колишній гравець столичного клубу Олександр Алієв переконаний, що коронавірус – це фейк. Як і його жертви в Італії.
- На що Алієв отримав жорстку відповідь від колишнього півзахисника збірної України Євгена Левченка. Виявилося, що в нього двоє друзів потрапили в реанімацію через Covid-19.
- Водночас футбольні клуби виділяють кошти на боротьбу з хворобою. Першою це зробила "Ворскла", яка пообіцяла виділити кошти для лікарень на Полтавщині.
- "Олександрія" придбає апарати штучної вентиляції легенів для Кіровоградської обласної лікарні та Олександрійської міської лікарні.
- Фінансову підтримку як хворим, так і лікарням в Петрівському районі Кіровоградської області пообіцяв і президент "Інгульця" Олександр Поворознюк.
- Колишній тренер "Карпат", "Дніпра", "Металіста" та збірної України Мирон Маркевич виділив кошти хоч і не на боротьбу з коронавірусом, але на добре справу – передав 10 тисяч доларів Київському військовому госпіталю.
Як використовувати маску при епідемії коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
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