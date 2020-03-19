Гравець "Зорі" продемонстрував чудову техніку з туалетним папером в популярному челенджі: відео

Зірки спорту виступили з закликом, щоб люди залишалися вдома під час карантину. На популярному челенджі "Залишайся вдома" вони набивають туалетний папір.

Не залишилися осторонь цього і українські футболісти. Першим це зробив воротар "Динамо" Георгій Бущан. Саме він передав виклик журналісту Ігорю Циганику, який, своєю чергою – півзахиснику луганської "Зорі" Богдану Лєднєву.

До слова Як зірки футболу приєдналися до челенджу "Залишайся вдома", набиваючи туалетний папір: відео

Богдан Лєднєв продемонстрував, що в нього не лише прекрасний дальній удар (у гравця 11 голів в чемпіонаті та третє місце в списку бомбардирів). Він зняв відео, де він набиває туалетний папір. При цьому робить це сидячи.

Варто відзначити, що в руках у Лєднєва український переклад книги відомого спортивного журналіста та футбольного експерта Ґільєма Балаґе "Мессі". В цій же серії є і книга цього автора про Роналду.

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Сам же Лєднєв передав виклик іншим футболістам – партнеру по "Зорі" Максиму Луньову, півзахиснику "Динамо" Миколі Шапаренку та захиснику "Карпат" Владиславу Дубінчаку.



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