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Пийте воду з-під крана: Усик назвав рецепти боротьби з вірусом – відео

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Олександр Усик / Eurosport

Український боксер Олександр Усик дав кілька порад, як правильно боротися з вірусами.

У прямому ефірі в Instagram Олександр поділився цікавим рецептом, в який входить свіже повітря, обійми і хлорка.

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Якщо є така можливість, поїдьте за місто, в ліс, ходіть по лісі і дихайте, насичуйте себе киснем. Коли організм насичується киснем, то кисень знищує так звані віруси, які ми "хапаєм" десь у громадських місцях. Купайтеся в басейні з хлоркою, пийте воду з-під крана, хлорка теж це все вбиває. Посміхайтеся обов'язково, будьте ближче до своїх рідних, йдучи на роботу - обійміть і поцілуйте дружину три рази, дітей теж по три рази, маму, брата, друга... Не соромтеся, обійми роблять нас добрішими і продовжують життя,
– сказав Усик.

Також боксер висловив свою думку щодо ситуації навколо пандемії коронавіруса.

"Туалетний папір, гречка не допоможуть. Ми всі цивілізовані, толерантні, навчилися розумно і красиво говорити, але тільки з'явилася проблема, ми всі залітаємо в магазин і "буцкаєм" один одного за рулон туалетного паперу або пакет гречки. Вся наша цивілізованість і виховання кудись пропадають", – додав боксер.

  • Спершу Усик стверджував, що є проблеми серйозніші, аніж коронавірус. Тому, на його думку, зациклюватися на вірусі не варто.
  • Згодом Олександр пожартував, що "захворів новим вірусом". В інстаграмі Олександр сказав, що захворів "хеппівірусом" (вірус щастя).

Дивіться відео заяви Усика

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Коронавірус в Україні Спорт Коронавірус Covid-19 Олександр Усик Бокс
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