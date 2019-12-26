Платити 125 мільйонів євро за одного гравця – не частина політики "Шахтаря", – селекціонер

Глава селекційної служби "Шахтаря" Жозе Боту поспілкувався з португальськими журналістами, відповівши, зокрема, на ряд питань, що стосуються трансферної політики донецького клубу.

Боту заявив, що в розпорядженні донецького клубу є 125 мільйонів євро, але "гірники" не збираються їх витрачати на покупку одного футболіста. Про це селекціонер розповівв інтерв'ю O Jogo.

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– Кого б ви виділили з португальських молодих талантів, які ще не настільки відомі, але можуть зробити велику кар'єру?

– З тих, хто ще не проявив себе в перших командах, я виділю двох, яких би мені дуже хотілося забрати в "Шахтар" – це Тіаго Дантас і Фабіо Сілва. Це два гравці, у яких є все, щоб досягти вершини футбольного світу і чудово вписатися в стиль гри "Шахтаря" (сміється).

– Що виділяє їх, що ви настільки переконані в їх майбутньому?

– Вони дуже гарні технічно і дуже розумні. Вони не роблять ставку на фізичну готовність. Їх головна зброя – футбольний розум і швидкість прийняття рішень на полі. У грі "Шахтаря" це дуже важливо.

– Але чи є у "Шахтаря" 125 мільйонів євро на покупку Фабіо Сілви?

– Так, однак це не є частиною політики клубу – платити так багато за одного гравця.