Племінниця біатлоніста Фуркада захворіла на коронавірус – їй лише 6 тижнів

Французький біатлоніст Сімон Фуркад зізнався, що його племінниця, якій лише шість тижнів, хворіла на коронавірус.

Інформацію про хворобу дівчинки біатлоніст опублікував в себе в Twitter.

"Всім псевдоекспертам, які стверджують, що Covid-19 небезпечний лише для людей похилого віку. Моя племінниця, якій лише 6 тижнів, три дні перебувала в лікарні з цим вірусом", – йдеться в повідомленні.

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Він зазначив, що дівчинку вдалося врятувати, адже лікарня була забезпечена усім необхідним.

À tous les pseudos experts qui affirment sur les réseaux sociaux que le #COVID19 est uniquement problematique pr les personnes âgées, laissez moi vs dire que ma nièce de 6 semaines vient de sortir de 3 jours d'hospitalisation après avoir attrapé ce virus !! — Simon Fourcade (@SimonFrk2) March 15, 2020

Нагадаємо, Сімон Фуркад є рідним братом іншого французького біатлоніста – Мартена Фуркада. 13 березня Мартен Фуркад заявив про закінчення професійної кар'єри.



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