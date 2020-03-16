Племінниця біатлоніста Фуркада захворіла на коронавірус – їй лише 6 тижнів
Французький біатлоніст Сімон Фуркад зізнався, що його племінниця, якій лише шість тижнів, хворіла на коронавірус.
Інформацію про хворобу дівчинки біатлоніст опублікував в себе в Twitter.
"Всім псевдоекспертам, які стверджують, що Covid-19 небезпечний лише для людей похилого віку. Моя племінниця, якій лише 6 тижнів, три дні перебувала в лікарні з цим вірусом", – йдеться в повідомленні.
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Він зазначив, що дівчинку вдалося врятувати, адже лікарня була забезпечена усім необхідним.
Нагадаємо, Сімон Фуркад є рідним братом іншого французького біатлоніста – Мартена Фуркада. 13 березня Мартен Фуркад заявив про закінчення професійної кар'єри.
Правила поводження при карантині / Інфографіка 24 каналу
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