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Племінниця біатлоніста Фуркада захворіла на коронавірус – їй лише 6 тижнів

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Сімон Фуркад / Agence Zoom

Французький біатлоніст Сімон Фуркад зізнався, що його племінниця, якій лише шість тижнів, хворіла на коронавірус.

Інформацію про хворобу дівчинки біатлоніст опублікував в себе в Twitter.

"Всім псевдоекспертам, які стверджують, що Covid-19 небезпечний лише для людей похилого віку. Моя племінниця, якій лише 6 тижнів, три дні перебувала в лікарні з цим вірусом", – йдеться в повідомленні.

До слова Які спортсмени захворіли на коронавірус – список

Він зазначив, що дівчинку вдалося врятувати, адже лікарня була забезпечена усім необхідним.

Нагадаємо, Сімон Фуркад є рідним братом іншого французького біатлоніста – Мартена Фуркада. 13 березня Мартен Фуркад заявив про закінчення професійної кар'єри.


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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Коронавірус Covid-19 Новини Спорту Спорт Новини біатлону
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