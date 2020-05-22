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Плей-офф чи анулювання результатів: як завершать чемпіонат України з футболу

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Як завершать чемпіонат України з футболу
Як завершать чемпіонат України з футболу / facebook.com/FC-Minaj-1654973091184927

Клуби Першої ліги України 21 травня вирішили не продовжувати турнір у класичному форматі. Існують три варіанти догравання турніру, за підсумками яких у Прем'єр-лігу України мають вийти три команди.

Хто вийде в УПЛ

У новому сезоні українська Прем'єр-ліга (УПЛ) має складатися з 14 команд, пише 24 канал. Таким чином, з Першої ліги "піднімуться" аж три команди, а з УПЛ вилетить у нижчу лігу – одна.

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Президент Професійної футбольної ліги України (ПФЛ) Сергій Макаров в інтерв'ю телеканалам "Футбол 1,2,3" розповів, які існують варіанти щодо завершення сезону.

За його словами існують три варіанти, хто вийде в УПЛ:

  • серія плей-офф за визначення місць;
  • вирішення по чинній турнірній таблиці;
  • анулювання результати без обміну між лігами.

На думку Макарова, найкращий варіант – дограти чемпіонат за чинним регламентом. 

Остаточне рішення приймуть клуби.

Лідером першої ліги є львівський "Рух". На другій сходинці "Волинь" з Луцька.

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На цей момент найскладнішим є розв'язання питання з третім місцем у Першій лізі. 

"Минай", "Інгулець", "Оболонь-Бровар" та "Агробізнес" набрали по 37 очок.

За додатковими показниками на третій сходинці "Минай", однак в "Інгульці" переконані, що на цій сходинці повинен бути їх клуб.

Макаров розповів, що це питання вирішуватиме Виконком Української асоціації футболу.

Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Футбол Спорт
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